Alertă în Indonezia, țara cu cei mai mulți vulcani din lume. Trei erupții simultane au ridicat în aer coloane de cenușă de sute de metri

Trei dintre cei mai activi vulcani din Indonezia, Dukono, Muntele Ibu și Muntele Lewotobi Laki-laki, au erupt vineri dimineață aproape simultan. Institutul geologic al țării a anunțat că cei trei vulcani au eliberat coloane de cenușă care ating înălțimi de până la 400-500 de metri deasupra vârfurilor lor.

Conform informațiilor, vulcanii Dukono și Ibu de pe insula Halmahera și vulcanul Lewotobi Laki-laki de pe insula Flores au erupt într-o perioadă scurtă de timp, aproape simultan. Muntele Lewotobi Laki-laki, situat în Nusa Tenggara de Est, are în prezent cel mai ridicat nivel de alertă dintre cei trei, fiind clasificat la nivelul III de pericol. Ceilalți doi vulcani au primit nivelul II de pericol.

Indonezia se află pe Cercul de Foc al Pacificului, la intersecția mai multor plăci tectonice majore. Țara, cu o populație de 270 de milioane de locuitori, are cea mai mare activitate vulcanică de pe Pământ, cu 130 de vulcani activi.