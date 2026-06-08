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Alertă în Letonia. Avioanele NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al țării. Ce anunță autoritățile despre proveniența aparatului

Melania Agiu
Alertă în Letonia. Avioanele NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al țării. Ce anunță autoritățile despre proveniența aparatului
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Avioanele NATO au doborât, luni, o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei, în estul țării, mai exact, realtează Bloomberg.

„Avioanele de vânătoare aliate au doborât cu succes o dronă care zbura în spațiul aerian leton!”, a anunțat armata letonă într-o postare pe rețelele de socializare X.

Autoritățile au avertizat luni dimineață locuitorii din regiunile estice ale Letoniei să se adăpostească în case din cauza amenințării. Alerta s-a încheiat când drona a fost doborâtă, a declarat armata.

Ministerul leton Apărării nu a identificat drona, dar a afirmat că aceasta a pătruns în spațiul aerian leton ca urmare a „războiului electromagnetic” rus. Obiectul a fost doborât de avioane de vânătoare franceze, a precizat armata într-un comunicat separat.

Incidentul vine după ce fostul guvern leton s-a prăbușit, luna trecută, în urma unui conflict legat de ceea ce fostul prim-ministru a descris drept o reacție insuficientă la incursiunile dronelor ucrainene.

Dronele militare care rătăcesc în spațiul aerian al vecinilor Rusiei au stârnit îngrijorări că războiul din Ucraina se extinde la granițele nordice ale NATO.  Potrivit Reuters, Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice, unde mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spațiul aerian al Finlandei, Letoniei, Lituaniei și Estoniei.

În luna mai, un avion de luptă al NATO, un F-16 românesc, a doborât pentru prima dată o dronă ucraineană rătăcită deasupra Estoniei.

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