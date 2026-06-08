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O dronă a explodat în raionul Orhei din Republica Moldova. Autoritățile au intervenit de urgență

Ruxandra Radulescu
O dronă a explodat în raionul Orhei din Republica Moldova. Autoritățile au intervenit de urgență
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Dronă tip Geran 2. Foto: drone-actu.fr
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O dronă a explodat în raionul Orhei din Republica Moldova, în seara de duminică spre luni, fără a provoca victime. Autoritățile investighează, la acest moment, circumstanțele incidentului.

Un aparat de zbor fără pilot, „posibil o dronă”, a explodat în noaptea de 7 spre 8 iunie în extravilanul satului Lopatna, din raionul Orhei, relatează Ziarul de Gardă.

Potrivit autorităților, incidentul nu s-a soldat cu victime, iar ancheta este în continuare în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Autoritățile au fost alertate de un localnic

Poliția din Orhei a fost alertată în jurul miezului nopții de un localnic din satul Lopatna, care a anunțat că a observat un aparat de zbor necunoscut în afara localității, după care acesta a explodat.

La fața locului au intervenit imediat grupa operativă, echipele specializate și serviciile de intervenție. Oamenii legii au transmis că „zona a fost izolată, securizată și monitorizată conform procedurilor”.

Totodată, în zonă au ajuns specialiștii Secției tehnico-explozive și reprezentanții Direcției Situații Excepționale Orhei, care „au evaluat riscurile și au efectuat cercetările necesare”.

În urma primelor verificări, autoritățile din Moldova au constatat că nu există persoane rănite și nici victime în urma exploziei.

Ancheta a continuat și în dimineața zilei de luni, 8 iunie, când echipele specializate au reluat cercetările la fața locului.

Anunțul Poliției din Republica Moldova

Instituțiile responsabile au precizat că documentarea cazului continuă. Autoritățile colaborează în acest moment cu structurile naționale „pentru a stabili toate circumstanțele incidentului”.

„La fața locului s-au deplasat imediat grupa operativă, serviciile specializate și echipele de intervenție. Zona a fost izolată, securizată și monitorizată conform procedurilor. De asemenea, au intervenit specialiștii Secției tehnico-explozive și reprezentanții Direcției Situații Excepționale din Orhei, pentru evaluarea riscurilor și efectuarea cercetărilor necesare. În urma verificărilor preliminare, s-a constatat că nicio persoană nu a fost rănită.

În această dimineață cercetările de specialitate au fost reluate, iar Instituțiile responsabile continuă documentarea cazului și colaborează cu structurile naționale competente pentru a stabili toate circumstanțele”, a transmis Poliția Republicii Moldova, luni dimineață, pe pagina de Facebook.

De la începutul izbucnirii războiului în Ucraina, autoritățile din Republica Moldova au raportat de mai multe ori încălcări neautorizate ale spațiului aerian, de către dronele rusești.

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