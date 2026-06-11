🚨 Alertă la Pentagon: Mai multe etaje au fost plasate în carantină, altele evacuate din cauza unui „incident cu substanțe periculoase”

19:19 UPDATE. Închiderea și evacuarea Pentagonului s-au datorat unei alarme false Incidentul de securitate de la Pentagon s-a dovedit a fi o alarmă falsă, conform detaliilor oferite de două surse oficiale pentru CNN. Sistemele automate de monitorizare din interiorul Pentagonului au declanșat protocoalele de urgență, însă verificările ulterioare au confirmat că nu a existat niciun pericol real. Sistemele interne de securitate au detectat o problemă legată de calitatea aerului, lucru care a indicat o posibilă scurgere de substanțe nocive sau un „incident cu materiale periculoase”.

Mai multe etaje și coridoare din interiorul Pentagonului au fost închise, iar altele sunt evacuate din cauza unui „incident cu substanțe periculoase”, au declarat trei surse bine informate și pompierii locali pentru CNN.

După cum a relatat publicația, personalul au fost evacuat de la mai multe etaje ale clădirii.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat, joi, că sistemele din cadrul Pentagonului „au detectat o problemă legată de calitatea aerului care necesită măsuri de precauție până când vom stabili gravitatea acesteia”.

„Departamentul pune în aplicare protocoalele standard de protecție, inclusiv un ordin de rămânere în interior pentru zona afectată”, a declarat Parnell. „Echipele de intervenție sunt la fața locului și gata să acorde sprijin ocupanților clădirii.”

Într-o postare pe rețelele de socializare, Serviciul de Pompieri și Asistență Medicală de Urgență din Arlington a anunțat că Echipa pentru Materiale Periculoase a Departamentului de Pompieri din Comitatul Arlington intervine la Pentagon „în cadrul unui incident cu materiale periculoase”.

Conform datelor CNN, un mesaj transmis de echipa de securitate a Pentagonului a indicat că a fost detectată o „problemă legată de calitatea aerului” și că sunt necesare teste suplimentare.

„Aceste verificări suplimentare ar putea dura între una și două ore. Echipele de intervenție sunt la fața locului și gata să acorde sprijin ocupanților clădirii, dacă va fi necesar. Este posibil să observați personal de intervenție din partea mai multor agenții, precum și măsuri de precauție care se desfășoară în curtea centrală. Vă rugăm să nu trageți concluzii pripite cu privire la aceste activități”, se preciza în mesaj.

Etajele de la al doilea la al cincilea din coridoarele patru până la șapte ale vastului complex al Pentagonului au fost închise, au declarat două dintre surse. A treia sursă a declarat pentru CNN că polițiștii din clădire poartă măști de gaz și echipament complet de protecție chimică.