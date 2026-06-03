SUA și-au anunțat oficial aliații că vor retrage trupele și capabilitățile din NATO. Europa își va asuma de acum singură apărarea convențională

Statele Unite și-au notificat miercuri în mod oficial aliații din NATO cu privire la reducerea contribuțiilor lor militare în cadrul Modelului de Forțe al Alianței și a cerut în mod direct Europei să își asume responsabilitatea pentru propria apărare convențională, în conformitate cu viziunea „NATO 3.0”. Acest anunț vine cu o lună înainte de summitul NATO de la Ankara, la care este așteptat să participe și Donald Trump.

Ce presupune reducerea anunțată de Pentagon

Această decizie istorică a Statelor Unite, coordonată de administrația Donald Trump, marchează o trecere de la numeroasele promisiuni politice la măsuri logistice concrete. Potrivit notificărilor oficiale transmise de Comandamentul European al SUA (EUCOM) și a detaliilor discutate în întâlnirile cu ușile închise de la Bruxelles, Washingtonul va tăia masiv din capabilitățile de atac și suport pe care europenii se bazau în caz de criză majoră.

În ceea ce privește avioanele de vânătoare, SUA vor reduce numărul acestora din cadrul NATO cu aproximativ o treime și vor înjumătăți numărul de bombardiere strategice disponibile în caz de conflict. De asemenea, Pentagonul intenționează să nu mai pună la dispoziția alianței submarine și va diminua considerabil numărul de distrugătoare alocate. Mai mult, sprijinul pentru dronele de supraveghere vor fi drastic reduse, obligând Europa să își dezvolte propriile sisteme.

Pe lângă reducerea brigăzilor de luptă din Europa (de la 4 la 3), Pentagonul desființează sau numai reînnoiește peste 200 de posturi de ofițeri și specialiști americani din centrele de comandă și spionaj ale NATO din Europa

Care sunt motivele invocate de SUA pentru retragerea masivă din Europa

Generalul Alexus Grynkewich, comandantul american din cadrul EUCOM, dar și alți oficiali americani, au oferit câteva argumente pentru decizia istorică a Washingtonului. Potrivit acestora, SUA au obligații majore în regiunea Indo-Pacific, unde tensiunile cu China sunt emergente, dar și în Orientul Mijlociu.

În același timp, administrația americană consider că securitatea convențională a Europei s-a bazat exagerat de mult pe resursele plătite de contribuabilii americani, iar de acum înainte ar trebui să existe o împărțire echitabilă a obligațiilor.

„SHAPE continuă să colaboreze cu aliații pentru a compensa capacitățile americane reduse”, a declarat Grynkewich, care, în calitate de SACEUR, s-a adresat miercuri reprezentanților celor 32 de forțe armate ale Alianței la conferință. „Aliații au intensificat eforturile. Iar națiunile au ocazia să contribuie și să transmită un mesaj clar de putere și angajament față de apărarea noastră comună înaintea summitul NATO din iulie de la Ankara.”

Care este reacția Europei

Decizia Washingtonului de a-și retrage trupele și capabilitățile militare din Europa a stârnit îngrijorări în rândul capitalelor europene din cauza lacunelor mari de echipamente, în special pe partea de apărare aeriană și avioane de realimentare. Șeful NATO, Mark Rutte, a încercat să aibă o abordare constructive și a precizat că aceste ajutări erau previzibile în timp, iar Europa trebuie să își asume un rol militar important pe termen lung.

Sub presiunea direct a Statelor Unite, țările europene din NATO au fost obligate să își majoreze țintele de cheltuieli pentru apărare până la praguri ambițioase de 3,5% din PIB și mai mult pentru bugetul de bază.

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