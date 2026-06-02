WSJ: Pentagonul le interzice jurnaliștilor accesul la biroul de presă. Care sunt motivele invocate

Departamentul american al Apărării a schimbat regulile pentru reprezentanții presei, după ce biroul destinat realției cu jurnaliștii a fost reclasificat la ofițerii de comunicare ai armate, lucru care amplifică tensiunile deja existente dintre Pentagon și presa acreditată, potrivit WSJ.

Pentagonul le interzice jurnaliștilor accesul la biroul de presă

Departamentul Apărării a desemnat biroul de presă drept facilitatea clasificată, ceea ce înseamnă că jurnaluștii nu mai pot intra liber pentru a discuta cu ofițerii de relații publice care răspundeau, în mod tradițional, întrebărilor venite din partea mass-media.

Schimbarea a intrat în vigoare în ultimele săptămâni și a fost confirmată de patru persoane familiarizate cu situația, care au vorbit sub protecția aninonimatului despre o chestiune internă, încă neanunțată oficial.

Până acum, biroul funcționa ca un spațiu deschis, unde reporterii puteau intra fără escortă și aveau acces direct la reprezentanții Pentagonului.

Ce invocă Pentagonul pentru restricționarea accesului

Potrivit persoanelor apropiate situației, una dintre cauzele deciziei este mutarea redactorilor de discursuri ai Pentagonului în zona biroului de relații publice.

Spațiul urmează să fie dotat cu SIPRNet, rețeaua securizată folosită pentru gestionarea informațiilor clasificate, astfel încât personalul să poată accesa documente sensibile fără a se deplasa într-o cameră special securizată.

Secretarul de presă interimar al Pentagonului, Joel Valdez, a explicat pentru The Washington Post că biroul a fost reclasificat deoarece redactorii de discursuri din echipa secretarului Apărării folosesc frecvent materiale clasificate și au nevoie de acces permanent la sistemele securizate.

În aceste condiții, accesul jurnaliștilor în spațiul de birouri nu va mai fi permis. Potrivit oficialului, întâlnirile cu biroul responsabil de afaceri publice sau cu secretarul de presă vor putea avea loc doar pe bază de programare.

Ruptură față de practica administrațiilor anterioare

Decizia schimbă radical modul în care funcționa relația dintre Pentagon și jurnaliști în administrațiile precedente.

Biroul de relații publice era, până recent, un spațiu informal de întâlnire, unde reporterii puteau intra liber, discuta cu surse și obține explicații direct de la oficialii militari.

În trecut, secretarii de presă ai Pentagonului organizau frecvent discuții spontane în afara biroului și răspundeau întrebărilor adresate de reporteri, care se adunau în spațiul comun destinat presei.

Actuala conducere a Pentagonului nu a continuat însă această practică.

Relația tensionată dintre Pentagon și presă

Sub conducerea secretarului Apărării, Pete Hegseth, accesul presei în interiorul Pentagonului a fost restrâns semnificativ.

Noile reguli impuse de instituție au limitat deplasarea jurnaliștilor în majoritatea zonelor clădirii, iar reprezentanții presei spun că schimbările reduc accesul la surse și la informații.

Noua reclasificare a biroului de presă ar putea avea un efect suplimentar: chiar dacă reporterii își recapătă accesul în Pentagon după litigiile aflate în curs, contactul direct cu purtătorii de cuvânt ai instituției va rămâne mult mai dificil.

Procese și dispute juridice privind accesul presei

Tensiunile dintre Pentagon și corpul de presă s-au accentuat în octombrie, când sute de jurnaliști au preferat să își predea acreditările media în loc să accepte o nouă politică internă care le cerea să nu solicite informații a căror publicare nu fusese autorizată de guvern.

În martie, un judecător federal a suspendat această regulă după un proces intentat de The New York Times.

Administrația americană contestă acum decizia în instanță. Între timp, publicația a deschis un nou proces în mai, contestând obligația impusă reporterilor de a fi însoțiți permanent în timpul deplasării prin Pentagon.

Litigiul este încă în desfășurare.

