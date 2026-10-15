Kaja Kallas ia apărarea Ucrainei după atacul cu drone asupra rafinăriei de petrol din Rusia. Ce spune șefa diplomației UE despre acordul Trump-Putin

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat joi, în cadrul summitului Consiliului European de la Bruxelles, că Ucraina este îndreptățită să atace „cea mai mare parte a finanțării rusești pentru război”, pentru a pune capăt războiului. Kallas a vorbit și despre acordul dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, cu privire la importul de motorină rusească.

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Kaja Kallas, despre declarațiile lui Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu pentru Financial Times, că va relua atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, în ciuda armistițiului de încetare a focului anunțat de Donald Trump.

Întrebată despre declarațiile oferite de liderul de la Kiev, Kaja Kallas a spus că:

„Cea mai mare parte a finanțării rusești pentru război provine din veniturile din petrol. Așadar, este evident că Ucraina dorește încetarea acestui război, iar întreruperea finanțării războiului este modalitatea de a realiza acest lucru.

Considerăm că trebuie să exercităm presiune asupra Rusiei, nu asupra Ucrainei, pentru a o determina să se predea și să pună capăt acestui război. Și în acest sens ne-am angajat cu fermitate. Luni am adoptat din nou 1 600 de includeri pe lista sancțiunilor și lucrăm la cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni. Aceasta este singura modalitate de a exercita presiune asupra Rusiei.”

Acordul Trump-Putin, „nu este abordarea corectă”

Săptămâna trecută, Donald Trump a anunțat un acord cu Vladimir Putin pentru reluarea livrărilor de motorină rusească în SUA. Decizia a stârnit numeroase reacții din partea liderlor europeni și nu numai.

În cadrul summitului de două zile de la Bruxelles, șefa diplomației europene a fost întrebata dacă mai are încredere în SUA în urma acordului anunțat de președintele Donald Trump.