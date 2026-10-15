Kaja Kallas ia apărarea Ucrainei după atacul cu drone asupra rafinăriei de petrol din Rusia. Ce spune șefa diplomației UE despre acordul Trump-Putin

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat joi, în cadrul summitului Consiliului European de la Bruxelles, că Ucraina este îndreptățită să atace „cea mai mare parte a finanțării rusești pentru război”, pentru a pune capăt războiului. Kallas a vorbit și despre acordul dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, cu privire la importul de motorină rusească.
Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu pentru Financial Times, că va relua atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, în ciuda armistițiului de încetare a focului anunțat de Donald Trump.
Întrebată despre declarațiile oferite de liderul de la Kiev, Kaja Kallas a spus că:
„Cea mai mare parte a finanțării rusești pentru război provine din veniturile din petrol. Așadar, este evident că Ucraina dorește încetarea acestui război, iar întreruperea finanțării războiului este modalitatea de a realiza acest lucru.
Considerăm că trebuie să exercităm presiune asupra Rusiei, nu asupra Ucrainei, pentru a o determina să se predea și să pună capăt acestui război. Și în acest sens ne-am angajat cu fermitate. Luni am adoptat din nou 1 600 de includeri pe lista sancțiunilor și lucrăm la cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni. Aceasta este singura modalitate de a exercita presiune asupra Rusiei.”
Săptămâna trecută, Donald Trump a anunțat un acord cu Vladimir Putin pentru reluarea livrărilor de motorină rusească în SUA. Decizia a stârnit numeroase reacții din partea liderlor europeni și nu numai.
În cadrul summitului de două zile de la Bruxelles, șefa diplomației europene a fost întrebata dacă mai are încredere în SUA în urma acordului anunțat de președintele Donald Trump.
„Avem cu siguranță o abordare diferită față de acest război. Considerăm că trebuie să exercităm presiune asupra agresorului pentru a pune capăt războiului, nu asupra victimei pentru a o determina să se predea.
A exercita presiune asupra Ucrainei nu este abordarea corectă, și de aceea Europa este alături de Ucraina. Și, apropo, această situație durează deja de peste un an, iar Europa a fost alături de Ucraina, și de aceea Rusia nu și-a atins obiectivele dorite, nici măcar prin acordurile pe care le-a încheiat, deoarece Europa este actorul puternic în această situație.
De aceea le-am propus și miniștrilor de externe – și am purtat discuții cu privire la solicitările noastre adresate Rusiei – să transmitem un mesaj clar că toate aceste aspecte care îi interesează – activele înghețate, ridicarea sancțiunilor – sunt, de fapt, la latitudinea europenilor să decidă, iar aceste lucruri nu le sunt oferite gratuit. Așadar, Europa este actorul puternic și trebuie cu adevărat să demonstreze acest lucru”, a declarat Kaja Kallas.