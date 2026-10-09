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Decizia anului. Trump deschide piața americană pentru motorina rusească, după o discuție cu Putin. „Prețurile vor scădea spectaculos în toată lumea”. Zelenski acuză Washingtonul că finanțează indirect războiul Rusiei: „Un cadou de ziua lui Putin”

Decizia anului. Trump deschide piața americană pentru motorina rusească, după o discuție cu Putin. „Prețurile vor scădea spectaculos în toată lumea”. Zelenski acuză Washingtonul că finanțează indirect războiul Rusiei: „Un cadou de ziua lui Putin”
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Președintele american Donald Trump a anunțat un acord cu Vladimir Putin pentru reluarea livrărilor de motorină rusească pe piața americană și pe piețele internaționale, susținând că măsura va determina o scădere rapidă a prețurilor carburanților, în întreaga lume. La ora transmiterii acestei știri, prețul motorinei în România se apropie de 11 lei pe litru.

Decizia, însoțită de o relaxare temporară a sancțiunilor americane asupra exporturilor de motorină din Rusia, a provocat o reacție dură din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care acuză Washingtonul că oferă Moscovei noi venituri pentru continuarea războiului, tocmai în momentul în care diplomații americani și ucraineni negociază o posibilă încetare a focului.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat vineri, 9 octombrie, că a ajuns la o înțelegere cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma unei convorbiri telefonice, pentru furnizarea unor cantități importante de motorină rusească către Statele Unite și piața mondială.

Potrivit mesajului publicat de Trump pe platforma Truth Social, Rusia ar urma să livreze imediat peste 300.000 de tone de motorină, alte 500.000 de tone în luna noiembrie și încă un milion de tone la scurt timp după aceea. Calendarul anunțat include și o tranșă suplimentară de trei milioane de tone de combustibil.

Președintele american a prezentat înțelegerea drept un succes economic major, susținând că revenirea motorinei rusești pe piețele internaționale va contribui la reducerea prețurilor energiei.

Trump a invocat atât acordul cu Moscova, cât și ceea ce a numit controlul total al Statelor Unite asupra Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol, afirmând că prețurile motorinei vor scădea rapid, la niveluri record.

Washingtonul relaxează sancțiunile, la doar câteva săptămâni după înăsprirea lor

Potrivit The Kyiv Independent, Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) emite, la solicitarea președintelui Trump, o licență generală temporară care permite furnizarea de motorină rusească pe piața mondială.

Măsura intervine la mai puțin de o lună după ce Trump a promulgat un amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, destinat să limiteze veniturile Moscovei din exporturile energetice.

Legislația adoptată în septembrie vizează oficiali ruși, instituții financiare și așa-numita flotă din umbră, formată din petroliere utilizate pentru transportul petrolului rusesc în condițiile restricțiilor internaționale. De asemenea, noul cadru permite impunerea unor tarife de până la 100% asupra produselor provenite din țările care se numără printre cei mai mari importatori de petrol și gaze rusești.

Decizia este cu atât mai semnificativă cu cât veniturile din petrol și produse petroliere reprezintă una dintre principalele surse de finanțare ale bugetului rus, într-un moment în care Kremlinul continuă războiul împotriva Ucrainei.

Zelenski: „Arată ca un cadou de ziua lui Putin”

Reacția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a fost una dintre cele mai dure critici adresate Washingtonului în actuala etapă a negocierilor de pace.

Într-un interviu telefonic acordat publicației americane Axios, Zelenski a calificat decizia lui Trump drept incorectă și lipsită de onestitate față de Ucraina.

Liderul ucrainean a comparat acordul cu un cadou făcut lui Vladimir Putin cu ocazia zilei sale de naștere, pe care liderul rus a sărbătorit-o pe 7 octombrie.

Zelenski a avertizat că permiterea unor noi exporturi de combustibil rusesc va aduce venituri suplimentare Kremlinului și îi va oferi lui Putin resurse pentru continuarea războiului.

În declarațiile relatate de The Kyiv Independent, președintele ucrainean a subliniat că decizia alimentează capacitatea Rusiei de a continua operațiunile militare, exact în momentul în care Statele Unite încearcă să negocieze pacea.

Un calcul economic cu implicații politice majore

Administrația americană încearcă să tempereze presiunile asupra prețurilor carburanților înaintea alegerilor intermediare din Statele Unite, într-un context în care costul energiei rămâne un subiect sensibil pentru alegători.

O ofertă suplimentară de motorină pe piețele internaționale ar putea contribui, în anumite condiții, la reducerea presiunilor asupra prețurilor. Efectul concret depinde însă de volumele efectiv livrate, de cererea mondială, de infrastructura de transport și de evoluția conflictelor care afectează aprovizionarea energetică.

Pe plan diplomatic, costul deciziei ar putea fi mult mai mare.

În interviul acordat Axios, Zelenski a pus sub semnul întrebării oportunitatea recompensării economice a Rusiei înainte ca aceasta să accepte măsuri verificabile de dezescaladare. Liderul ucrainean a sugerat inclusiv că relaxarea sancțiunilor ar putea reprezenta o încercare de a facilita noi întâlniri între reprezentanții Washingtonului și cei ai Moscovei, precizând însă că nu deține informații care să confirme această ipoteză.

Întrebat de jurnaliști despre criticile președintelui ucrainean, Donald Trump a evitat să le comenteze și s-a declarat mulțumit de înțelegerea cu Putin, potrivit Axios.

Astfel, în timp ce administrația americană prezintă acordul drept o măsură capabilă să reducă prețurile energiei, Kievul îl consideră o concesie acordată Rusiei într-un moment decisiv al negocierilor de pace.

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