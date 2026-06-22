Andy Burnham confirmă că va candida pentru a-l înlocui pe Keir Starmer în funcția prim-ministru al Marii Britanii

Keir Starmer a confirmat luni că va demisiona din funcția de lider al Partidului Laburist și, implicit, din cea de prim-ministru al Marii Britanii. La scurt timp, Andy Burnham a venit cu o declarație în care a anunțat că va candida pentru a-l înlocui pe Starmer.

Andy Burnham confirmă că va candida pentru a-l înlocui pe Keir Starmer

Burnham este așteptat să sosească luni la Londra pentru a ocupa noul său loc în parlament pentru zona Makerfield, în nord-vestul Angliei, relatează Reuters.

După ce Keir Starmer și-a anunțat demisia, Burnham și-a anunțat pe platforma X intenția de a prelua ștafeta.