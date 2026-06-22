Andy Burnham confirmă că va candida pentru a-l înlocui pe Keir Starmer în funcția prim-ministru al Marii Britanii

Keir Starmer a confirmat luni că va demisiona din funcția de lider al Partidului Laburist și, implicit, din cea de prim-ministru al Marii Britanii. La scurt timp, Andy Burnham a venit cu o declarație în care a anunțat că va candida pentru a-l înlocui pe Starmer.
Burnham este așteptat să sosească luni la Londra pentru a ocupa noul său loc în parlament pentru zona Makerfield, în nord-vestul Angliei, relatează Reuters.
După ce Keir Starmer și-a anunțat demisia, Burnham și-a anunțat pe platforma X intenția de a prelua ștafeta.
„Keir a adus un serviciu imens țării noastre și vreau să-i mulțumesc pentru conducerea și dăruirea sa într-o perioadă atât de dificilă.
Decizia sa marchează începutul unei tranziții și este important ca acest proces să fie desfășurat într-un mod ordonat și responsabil. Mă voi înscrie ca parte a acestui proces.
Țara se așteaptă la stabilitate, seriozitate și o concentrare continuă asupra problemelor care contează cel mai mult și asta va obține.
Pe măsură ce avansăm, prioritatea noastră trebuie să fie să lucrăm împreună pentru a readuce țara acolo unde ne dorim cu toții să fie. Oamenii vor să vadă progrese în ceea ce privește creșterea economică, costul vieții, serviciile publice, locuințele și oportunitățile pentru următoarea generație. Schimbările politice nu ar trebui să distragă niciodată atenția de la responsabilitatea de a îmbunătăți viața oamenilor.
Mișcarea laburistă a fost întotdeauna cea mai puternică atunci când privește înainte cu încredere și hotărâre. Asta vom face de acum înainte și ne vom asigura că această tranziție este un proces pozitiv de reînnoire pentru partidul și țara noastră”, a scris Andy Burnham pe platforma X.