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Keir Starmer și-a anunțat demisia din funcția de premier al Marii Britanii. Liderul laburist l-a informat pe Rege

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Premierul britanic Keir Starmer a confirmat luni că va demisiona din funcția de lider al Partidului Laburist și, implicit, din cea de prim-ministru al Marii Britanii. Acesta a explicat că decizia a fost luată în interesul țării și al formațiunii politice pe care o conduce, anunțând totodată calendarul pentru alegerea succesorului său.

Keir Starmer: „Accept răspunsul grupului meu parlamentar”

Într-o declarație oficială, Keir Starmer a recunoscut că în interiorul Partidului Laburist au existat semne clare privind nevoia unei schimbări la vârf.

„Întrebarea pe care partidul meu și-o pune acum este dacă sunt persoana cea mai potrivită pentru a conduce Partidul Laburist la următoarele alegeri generale. Am auzit răspunsul grupului meu parlamentar la această întrebare și accept acel răspuns cu bunăvoință.”

Decizia, motivată de „interesul țării”

Premierul britanic a subliniat că hotărârea sa nu este una personală, ci una pe care o consideră necesară pentru binele Marii Britanii și al Partidului Laburist.

„Fiecare decizie pe care am luat-o a fost despre a pune pe primul loc țara pe care o iubesc. De aceea voi demisiona din funcția de lider al Partidului Laburist.”

Starmer a insistat că toate deciziile luate pe parcursul mandatului său au avut ca obiectiv interesul național, argument pe care l-a invocat și în momentul anunțării retragerii.

Regele a fost informat despre demisie

Liderul laburist a dezvăluit că și-a informat deja suveranul cu privire la hotărârea sa.

„Am vorbit în această dimineață cu Majestatea Sa Regele pentru a-l informa cu privire la decizia mea.”

Odată cu anunțul demisiei, Starmer a cerut conducerii partidului să stabilească rapid calendarul pentru alegerea succesorului său.

„Am cerut Comitetului Executiv Național al Partidului Laburist să stabilească un calendar pentru alegerea unui nou lider. Nominalizările se vor deschide pe 9 iulie. Acest lucru va asigura că Partidul Laburist va avea un nou lider până la revenirea Parlamentului în septembrie.”

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