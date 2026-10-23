Un avion cargo ucrainean Antonov An-124 a luat foc la aterizare pe un aeroport din Japonia. Autoritățile analizează cauzele incidentului

Un avion de marfă ucrainean Antonov An-124-100 Ruslan, operat de compania Antonov Airlines, a luat foc joi în timp ce ateriza pe Aeroportul Internațional Chubu Centrair din apropiere de Nagoya, Japonia. Incendiul a fost stins rapid, iar aeronava a reușit să ajungă singură la locul de parcare.

Din cauza incidentului, pista aeroportului japonez a fost închisă temporar timp de 15 minute. Cu toate acestea, autoritățile japoneze au confirmat că acest incident nu a afectat în mod semnificativ zborurile comerciale de pasageri, iar aeroportul și-a reluat rapid activitatea normală.

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Ministerul Teritoriului, Infrastructurii, Transporturilor și Turismului din Japonia nu a stabilit încă o cauză exactă a incendiului, iar investigațiile sunt în desfășurare. De asemenea, nu există informații despre încărcătura de la bord. Potrivit NHK, avionul cargo ucrainean a început să opereze zboruri către aeroportul Chubu în urmă cu aproximativ o lună.

Avioanele ucrainene An-124 au mai fost recent ținta unor incidente. Pe 5 august, o dronă cu explozibili a fost găsită lângă un avion de transport An-124, pe aeroportul din Leipzig. După analizarea imaginilor de pe camerele de filmat, autoritățile au stabilit că drona a vizat aripa avionului, unde se află de obicei rezervoarele de combustibil. La acel moment, explozibilul de pe dronă nu s-a detonat, din motive necunoscute.

Avionul Antonov-124-100 Ruslan este versiunea civilă a avionului militar de transport strategic An-124, fiind în prezent cel mai mare avion cargo din lume produs în serie.