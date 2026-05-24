Atac devastator asupra unui tren în Pakistan: cel puțin 24 de morți într-o explozie revendicată de separatiști

O explozie a lovit duminică un tren de legătură care transporta personal de securitate și familiile acestora în provincia Balochistan, din sud-vestul Pakistanului. Autoritățile locale spun că bilanțul a urcat la cel puțin 24 de morți și peste 70 de răniți, în urma unui atac revendicat de separatiștii din regiune, informează Reuters.

Explozia a avut loc în apropierea unei linii de cale ferată din capitala provincială Quetta, în timp ce un tren de legătură transporta pasageri din zona cantonată a orașului către legătura cu trenul de lung parcurs Jaffar Express.

Potrivit Ministerului Căilor Ferate din Pakistan, impactul a dus la deraierea locomotivei și a trei vagoane, iar alte două au fost răsturnate. Zona a fost imediat izolată, iar operațiunile de salvare au fost declanșate.

FOTO: Reuters – People and police officers gather after a blast near a railway track in Quetta, Pakistan, May 24, 2026.

24 de decese și 70 de răniți

Surse din structurile de securitate și administrația provincială au confirmat că în urma exploziei au murit cel puțin 24 de persoane și peste 70 au fost rănite. Informațiile au fost furnizate sub protecția anonimatului, din cauza lipsei de autorizare pentru declarații publice.

Gruparea separatistă Baloch Liberation Army (BLA) a transmis într-un comunicat că a organizat atacul, pe care l-a descris drept un atentat sinucigaș. Informația nu a putut fi verificată independent.

Prim-ministrul pakistanez condamnă atacul

Un oficial din securitate a declarat că un vehicul încărcat cu explozibili ar fi lovit unul dintre vagoane într-o zonă rezidențială, iar printre victime s-ar afla și locatari ai unei clădiri din apropiere.

Imagini apărute de la fața locului arată vagoane arse, clădiri avariate, resturi metalice contorsionate și coloane de fum ridicându-se din zona impactului.

Prim-ministrul Shehbaz Sharif a condamnat atacul, pe care l-a numit „o explozie bombă odioasă”, exprimând condoleanțe pentru familiile victimelor și declarând solidaritatea națională cu populația din Balochistan.

Violențe recurente în Balochistan

Regiunea Balochistan, bogată în resurse minerale și aflată la granița cu Iran și Afganistan, a devenit frecvent scena unor atacuri separatiste și operațiuni militare de amploare.

În martie 2025, militanți ai BLA au deturnat trenul Jaffar Express, luând ostatici sute de pasageri înainte ca armata să intervină. În confruntare au murit 21 de ostatici, patru militari și toți atacatorii.

Ulterior, autoritățile pakistaneze au anunțat eliminarea a 145 de militanți într-o operațiune de 40 de ore, după o serie de atacuri coordonate în regiune soldate cu aproape 50 de victime.

