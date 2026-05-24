IGSU comemorează 22 de ani de la tragedia de la Mihăilești. „O rană adâncă în memoria pompierilor români”

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) comemorează 22 de ani de la tragedia de la Mihăilești. Reprezentanții IGSU au transmis un mesaj pe contul oficial de Facebook prin care reamintesc faptul că au trecut 22 de ani de la incidentul în urma căruia 18 persoane au murit, printre care pompieri și jurnaliști.

24 mai 2004, ora 4:57. Un autocamion încărcat cu azotat de amoniu s-a răsturnat și a luat foc în comuna Mihăilești din județul Buzău. Șoferul sunase la 112 pentru a cere ajutor. La fața locului s-au deplasat pompierii, precum și o echipă de televiziune care filma pentru jurnalul de știri. La o oră distanță, s-a produs o explozie în cabina camionului, urmată fiind de o a doua explozie care a provocat o reală tragedie. În urma incidentului 18 persoane au decedat, iar alte 13 persoane au fost rănite. În urma exploziei au rămas rămășițe umane, resturi împrăștiate și un crater cu o adâncime de 6,5 metri. La 3 ani de la incident, a fost ridicat un monument în memoria celor care au murit.

„Tragedia de la Mihăilești rămâne o rană adâncă în memoria pompierilor români.

Au trecut 22 de ani de la dimineața zilei de 24 mai 2004, când intervenția de la Mihăilești s-a transformat într-un moment de grea încercare pentru întreaga armă a pompierilor.

În urma exploziei, 7 pompieri au căzut la datorie. Sacrificiul lor rămâne o mărturie a curajului, devotamentului și respectului față de misiunea de salvator.

Astăzi, le cinstim memoria cu profund respect:

Maior post-mortem MIHALACHE Doru

Sublocotenent post-mortem NECULA Romeo

Sublocotenent post-mortem MANTA Valentin Cezar

Sublocotenent post-mortem JIANU Nicolae

Sublocotenent post-mortem STAN Silviu

Sublocotenent post-mortem MEDELEANU Georgian

Sublocotenent post-mortem OPREA Florentin Valentin

Cinste și onoare memoriei lor!

Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, transmite IGSU pe Facebook.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto