Prima pagină » Știri externe » Meserii din trecut care azi au dispărut complet. Unele par desprinse din filmele SF, dar chiar au existat în realitate

Meserii din trecut care azi au dispărut complet. Unele par desprinse din filmele SF, dar chiar au existat în realitate

Meserii din trecut care azi au dispărut complet. Unele par desprinse din filmele SF, dar chiar au existat în realitate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În ziua de astăzi trăim într-o epocă a inteligenței artificiale și a roboților, speriați că viitorul ne-ar putea lăsa fără un loc de muncă. Însă această anxietate nu este nouă. Evoluția a dus la o curățenie pe piața muncii și înainte, adesea într-un mod brutal.

Imaginați-vă o lume în care alarma de la telefon nu exista, iar frigiderul era alimentat cu blocuri masive de gheață tăiate manual din lacuri înghețate. Meserii care astăzi sună absurd au fost, cândva, o sursă de supraviețuire pentru mii de familii.

„Deșteptătorul uman”

Pentru a înțelege cât de mult s-a schimbat viața de zi cu zi, este suficient să privim către cel mai banal gest pe care îl facem dimineața: oprirea alarmei de la telefon. Înainte ca tehnologia să ne pună acest confort la dispoziție, oamenii depindeau de un serviciu mult mai personal și zgomotos.

Înainte ca ceasurile deșteptătoare mecanice să fie ieftine sau de încredere, muncitorii din fabricile britanice și irlandeze angajau un „deșteptător uman” pentru a-i trezi dimineața. Acești oameni foloseau prăjini lungi din bambus, bâte ușoare sau chiar aruncau cu boabe de mazăre uscate în geamuri pentru a-i trezi pe oameni. Cel care trezea oamenii nu pleca de la geam până când nu primea un semn că muncitorul s-a trezit.

Această meserie a rezistat surprinzător de mult și a dispărut abia în anii 1940-1950, când ceasurile au devenit un bun de larg consum.

Lampagiul

Până la apariția rețelelor electrice, iluminatul public pe timp de noapte depindea în totalitate de oameni. Marile orașe aveau mii de lămpi stradale alimentate cu ulei, lumânări sau gaz. La lăsarea serii, lampagiul își parcurgea traseul cu o scară din lemn și o prăjină lungă dotată cu o făclie și un cârlig.

Folosea cârligul pentru a deschide valva de gaz a felinarului și făclia pentru a-l aprinde. În zori, parcurgea traseul invers pentru a le stinge. Odată ce iluminatul public electric a fost introdus la sfârșitul secolului XIX, această profesie romantică a dispărut.

Primul experiment de iluminat public electric din lume a avut loc în anul 1878, la Paris. Orașul Wabash din Indiana a devenit în anul 1880 primul oraș din lume care a implementat un sistem de iluminat public electric pentru întregul oraș. În Europa, Timișoara a fost primul oraș care a implementat această comoditate în mod permanent. Sistemul folosea un număr de 731 de lămpi incandescente care acopereau aproape 60 de kilometri de străzi, alimentate de o centrală electrică proprie.

Tăietorul de gheață

În perioada modernă, gheața era considerată un element vital pentru supraviețuirea pe timp de vară. Fără ea, alimentele din marile orașe s-ar fi alterat rapid.

Echipe de oameni ieșeau pe lacurile și râurile înghețate în lunile februarie-martie, unde curățau zăpada, trasau linii și tăiau blocuri uriașe de gheață folosind ferăstraie manuale uriașe sau pluguri speciale trase de cai. Gheața era depozitată mai apoi în clădiri speciale izolate cu rumeguș, unde rezista până vara, fiind apoi livrată direct la casele oamenilor.

Aranjatorul de popice

În primele decenii ale jocului de bowling, nu existau mașinării în spatele pistelor. Întreaga activitate era susținută manual de adolescenți sau copii săraci, numiți pinboys.

Băieții stăteau ghemuiți pe o bordură în spatele pistei, într-un mediu extrem de zgomotos. După fiecare aruncare, aceștia trebuiau să strângă rapid popicele dărâmate, să returneze bila și să reașeze popicele exact pe poziție.

În anul 1936, inginerul Gottfried Schmidt a inventat separatorul și aranjatorul mecanic de popice, iar până în anii 1950 mașinăriile au înlocuit complet munca copiilor.

Vânătorul de șobolani

Aceasta a fost una dintre cele mai periculoase și detestate meserii din trecut. În Europa secolului al XIX-lea, explozia populației de șobolani amenința sănătatea publică. În acest sens, au fost angajați de către municipalități sau proprietarii privați oameni care aveau un singur scop: să vâneze șobolani.

Vânătorii foloseau rar capcane clasice și se bazau în special pe dihori dresați pentru a scoate șobolanii din galerii și pe câini pentru a-i prinde și ucide rapid.

Cel mai faimos vânător a fost Jack Black, numit vânătorul oficial de șobolani al Reginei Victoria a Marii Britanii. Acesta nu doar că prindea șobolanii, dar îi și păstra pe cei mai neobișnuiți pentru a-i vinde pasionaților de lupte între câini și șobolani.

Această meserie a dispărut la începutul secolului XX datorită apariției otrăvurilor chimice și a modernizării sistemelor de canalizare din marile orașe, care a redus drastic hrana și adăposturile rozătoarelor.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Teheranul îl contrazice pe Donald Trump în privința acordului de pace dintre SUA și Iran
10:29
Teheranul îl contrazice pe Donald Trump în privința acordului de pace dintre SUA și Iran
INCIDENT Prima reacție a lui Donald Trump după atacul armat de la Casa Albă
10:24
Prima reacție a lui Donald Trump după atacul armat de la Casa Albă
ANALIZA de 10 Gheață subțire în Arctica, cooperarea dintre Rusia și China stă în echilibru instabil. Ce calcule se fac la Beijing
10:00
Gheață subțire în Arctica, cooperarea dintre Rusia și China stă în echilibru instabil. Ce calcule se fac la Beijing
TRAGEDIE Tragedie în Filipine. Zeci de persoane, prinse sub dărâmături în urma prăbușirii unei clădiri
09:26
Tragedie în Filipine. Zeci de persoane, prinse sub dărâmături în urma prăbușirii unei clădiri
Câți soldați au dezertat din armata Ucrainei, în primele 10 luni ale anului 2025, comparativ cu perioada 2022 – 2024. „Fracturi tot mai mari între societate și sistemul de mobilizare”
09:00
Câți soldați au dezertat din armata Ucrainei, în primele 10 luni ale anului 2025, comparativ cu perioada 2022 – 2024. „Fracturi tot mai mari între societate și sistemul de mobilizare”
RĂZBOI Trump dezvăluie un acord de pace SUA-Iran. „Detaliile vor fi anunțate în curând”. Ce s-a decis legat de Strâmtoarea Ormuz
08:41
Trump dezvăluie un acord de pace SUA-Iran. „Detaliile vor fi anunțate în curând”. Ce s-a decis legat de Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Ce ascund persoanele care doar citesc mesajele din grupurile de WhatsApp, dar nu răspund niciodată
Digi24
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
Cancan.ro
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Adevarul
Premierul tehnocrat, soluția de avarie pentru criza politică?
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Cancan.ro
Pescobar, DISTRUS. Restaurantul mega celebru a fost ÎNCHIS! Motivul este halucinant
Ce se întâmplă doctore
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Descopera.ro
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Complotul uitat pentru revenirea lui Alexandru Ioan Cuza la domnie
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 25 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
10:26
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 25 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
SPORT Daniel Pancu, atac incredibil la adresa conducerii clubului CFR Cluj: „M-a sunat domnul Rahat!”
10:10
Daniel Pancu, atac incredibil la adresa conducerii clubului CFR Cluj: „M-a sunat domnul Rahat!”
ACTUALITATE Valentin Stan: Arabia Saudită și Kuweitul au semnat acord cu SUA pentru proiectul lor din Orientul Mijlociu
10:00
Valentin Stan: Arabia Saudită și Kuweitul au semnat acord cu SUA pentru proiectul lor din Orientul Mijlociu
TRAGEDIE IGSU comemorează 22 de ani de la tragedia de la Mihăilești. „O rană adâncă în memoria pompierilor români”
09:44
IGSU comemorează 22 de ani de la tragedia de la Mihăilești. „O rană adâncă în memoria pompierilor români”

Cele mai noi

Trimite acest link pe