Atac mortal al armatei SUA asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Pacific. Bilanțul întregii campanii antidrog depășește 200 de morți

Un nou atac al armatei americane asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri s-a soldat cu un mort în estul Pacificului. Operațiunile lansate de Washington în 2025 continuă să provoace controverse și acuzații grave.

Un bărbat a fost ucis marți în estul Oceanului Pacific în urma unei operațiuni desfășurate de armata americană împotriva unei ambarcațiuni suspectate că era implicată în traficul de droguri. Incidentul face parte din campania militară lansată de Statele Unite în septembrie 2025 împotriva navelor considerate a fi folosite de rețelele de narcotrafic care alimentează piața americană, scrie Associated Press.

Comandamentul militar american pentru America Latină și Caraibe (SOUTHCOM) a anunțat pe X că ambarcațiunea vizată „era implicată în operațiuni de narcotrafic”.

„Pe 16 iunie, la ordinul comandantului #SOUTHCOM, generalul Francis L. Donovan, Forța Operativă Comună „Southern Spear” a efectuat un atac cinetic letal asupra unei nave operate de organizații teroriste desemnate. Informațiile de intelligence au confirmat că nava tranzita pe rutele cunoscute de trafic de droguri din Pacificul de Est și era implicată în operațiuni de trafic de droguri. Un bărbat, membru al unei grupări de narco-teroriști, a fost ucis în timpul acestei acțiuni, iar doi bărbați au supraviețuit. După confruntare, USSOUTHCOM a notificat imediat Paza de Coastă a SUA să activeze sistemul de căutare și salvare pentru supraviețuitori. Niciun membru al forțelor militare americane nu a fost rănit”, a transmis comandamentul militar american SOUTHCOM.

Sursa video – X/@Southcom

Potrivit armatei americane, un presupus „narco-terorist” a fost ucis în timpul intervenției. Alte două persoane aflate la bord au supraviețuit. Militarii au precizat că au alertat Garda de Coastă a Statelor Unite pentru a interveni și a acorda asistență celor doi supraviețuitori.

Campania militară a SUA, tot mai contestată

Acțiunea de marți se înscrie într-o serie de operațiuni desfășurate de Washington în Oceanul Pacific și în Marea Caraibilor împotriva unor ambarcațiuni suspectate că transportă droguri către Statele Unite. Potrivit unei numărători realizate de AFP, peste 200 de persoane și-au pierdut viața în urma acestor atacuri de la debutul campaniei.

Administrația președintelui Donald Trump susține că operațiunile sunt menite să combată traficul internațional de droguri.

Controversele s-au amplificat pe măsură ce numărul victimelor a crescut. AFP notează că administrația americană nu a prezentat până în prezent dovezi solide care să confirme că toate ambarcațiunile vizate erau implicate efectiv în activități de trafic de droguri. Mai mulți experți internaționali și oficiali ai Organizației Națiunilor Unite au criticat aceste operațiuni, acuzând Washingtonul că recurge la execuții extrajudiciare în afara unui cadru juridic clar.