Prima pagină » Știri externe » Atac aerian al SUA în Caraibe. Patru persoane, aflate pe o ambarcațiune suspectată, ucise într-o nouă operațiune împotriva traficului de droguri

Atac aerian al SUA în Caraibe. Patru persoane, aflate pe o ambarcațiune suspectată, ucise într-o nouă operațiune împotriva traficului de droguri

Mihai Tănase
Atac aerian al SUA în Caraibe. Patru persoane, aflate pe o ambarcațiune suspectată, ucise într-o nouă operațiune împotriva traficului de droguri
Foto: Facebook/U.S. Southern Command (SOUTHCOM)

Un atac aerian al SUA în Caraibe a ucis patru persoane aflate pe o ambarcațiune suspectată de trafic de droguri. Operațiunea face parte dintr-o campanie controversată, anunțată de luni de zile de președintele Trump împotriva narcotraficanților, și des criticată pentru lipsa dovezilor și posibile încălcări ale dreptului internațional.

Armata Statele Unite a anunțat că a desfășurat miercuri un nou atac aerian în Caraibe, vizând o ambarcațiune suspectată că ar fi implicată în traficul de droguri. În urma operațiunii, patru bărbați au fost uciși, scrie The Guardian.com.

Sursa video – X/U.S. Southern Command (SOUTHCOM) 

Potrivit Comandamentul Sudic al SUA (SOUTHCOM), „nava suspectă circula pe rute cunoscute pentru traficul de droguri în Caraibe și era angajată în operațiuni de trafic de droguri”, iar „niciun membru al forțelor armate americane nu a fost rănit”, au transmis oficialii militari.

Acest nou atac se înscrie într-o campanie militară lansată în septembrie 2025, care vizează presupuse rețele de trafic de droguri în apele Pacificului și Caraibelor. Până în prezent, cel puțin 163 de persoane au fost ucise în cadrul acestor operațiuni.

Administrația condusă de Donald Trump nu a prezentat dovezi clare care să confirme implicarea navelor vizate în activități de trafic de droguri, ceea ce a alimentat controverse puternice în mediul politic american. Mai mult, experți independenți și oficiali ai Organizația Națiunilor Unite au criticat aceste acțiuni, catalogându-le drept posibile „execuții extrajudiciare” și ridicând semne de întrebare asupra legalității intervențiilor militare americane în Caraibe.

Cele mai noi

Trimite acest link pe