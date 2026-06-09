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Avertismentul lui Trump către premierul Israelului privind reluarea atacurilor în Iran: „Bibi, ar fi bine să ai grijă sau vei fi pe cont propriu”

Avertismentul lui Trump către premierul Israelului privind reluarea atacurilor în Iran: „Bibi, ar fi bine să ai grijă sau vei fi pe cont propriu”
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La peste 100 de zile de la începerea războiului cu Iran, Donald Trump încă nu a reușit să încheie un acord cu Teheranul pentru a pune capăt războiului.

În ultimele 24 de ore, Israel și Iran s-au atacat reciproc, intensificând riscul reluării unui război total în Orientul Mijlociu ca-n martie.  Trump a încercat din răsputeri să evite reluarea conflictului la scară regională, după ce Iran a reluat atacurile asupra țărilor arabe din Golful Persic.

Netanyahu, război deschis cu Trump

Netanyahu, război deschis cu Trump

Cum l-a convins Trump pe Bibi să anuleze atacurile

Axios scrie că Israelul se pregătise pentru cel mai mare atac asupra Iranului din ultimele două luni. Atacul era programat pentru luni, iar guvernul israelian deja selectase zeci de ținte „sensibile”, au declarat doi oficiali israelieni. Trump l-a sunat imediat pe Netanyahu și l-a îndemnat să anuleze atacul.

„I-am spus: „Bibi, mai bine ai grijă, altfel vei fi pe cont propriu cât de curând”, a declarat Trump pentru Axios.

Un oficial israelian a declarat că între cei doi lideri au existat dezacorduri pe durata conversației telefonice. În cele din urmă, Netanyahu a cedat și a acceptat să anuleze atacul, dar numai cu condiția dacă Iranul nu atacă Israelul. Premierul israelian le-a ordonat comandanților militari să anuleze atacarea Iranului la scară largă.

Trump vrea să iasă din războiul cu Iran

Trump a îndemnat însă guvernul israelian să înceteze imediat ostilitățile și să renunțe la asaltul asupra Beirut, capitala Libanului. Nu este clar pentru cât timp.

Președintele american,  presat  în această perioadă de găzduirea Campionatului Mondial de Fotbal și de organizarea festivităților cu ocazia aniversătii a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență în 1776, își dorește în mod clar să iasă din conflict până la alegerile din noiembrie.

În joc este soarta administrației prezidențiale pentru restul mandatului, care depinde în mare măsură de controlul Republican asupra Congresului.

Dilema președintelui

Președintele Trump se află într-o dilemă. Știe că este aproape imposibil că Benjamin Netanyahu să se abțină în a riposta în cazul unui atac iranian cu rachete asupra Israelului.

Pe de altă parte, era tot mai îngrijorat că roposta israeliană ar putea duce la un război total și prelungirea crizei energetice globale. Trump a declarat pentru Axios într-un interviu telefonic că l-a avertizat pe premierul israelian: în cazul în care va relua războiul cu Iran, o va face pe cont propriu.

Trump: Acordul va fi semnat curând

Trump: Iranul a promis că nu va dezvolta arme nucleare timp de peste 20 de ani. Netanyahu continuă „denuclearizarea”

În timpul interviului, Trump a afirmat încă o dată că Iranul dorește un acord. El a spus că ar putea fi semnat în „curând”.

„Acesta va împiedica Iranul să obțină o armă nucleară și va opri îmbogățirea uraniului. Este un acord fenomenal. Obținem tot ce ne-am dorit”, a susținut Trump.

Săptămâna trecută, Trump l-a sunat pe Netanyahu pentru a-i cere să nu riposteze la atacurile iraniene  din weekend.

Doi oficiali americani și unul israelian au declarat că dialogul telefonic a fost mult mai calm decât cel de acum câteva zile. Trump l-a numit pe Netanyahu „al naibii de nebun”

pentru operațiunile militare desfășurate de forțele israeliene în Liban.  Președintele a confirmat ulterior că s-a certat cu premierul israelian.  Israelul pregătea un atac masiv asupra Beirut,  act care ar fi periclitat negocierile de pace dintre SUA și Iran.

Sursa Foto: Profimedia/ Mediafax Foto

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