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Trump neagă că SUA și Iran ar fi încetat negocierile și acuză presa liberală de „știri false”: „Discuțiile continuă”

Trump neagă că SUA și Iran ar fi încetat negocierile și acuză presa liberală de „știri false”: „Discuțiile continuă”
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Donald Trump a denunțat presa liberală pentru „știri false” despre cum negocierile dintre SUA și Iran ar fi fost suspendate. 

Președintele american a scris pe Truth Social că negocierile sunt în derulare cu Teheranul. El a catalogat știrile ca fiind „eronate” și „false”.

Știrile false conform cărora Republica Islamică Iran și SUA au încetat să mai comunice acum câteva zile sunt false și eronate. Conversațiile dintre noi au continuat, inclusiv acum patru zile, acum trei zile, acum două zile, acum o zi și chiar și  astăzi.” 

Trunp: Este timpul să facem o înțelegere

Totuși, nu există o certitudine în privința direcției negocierilor, dar președintele a îndemnat Iranul să încheie mai repede o „înțelegere”.

„Unde vor duce, nu se știe niciodată, dar, așa cum i-am transmis  Iranului: „E timpul, într-un fel sau altul, să faceți o înțelegere.Faceți asta de 47 de ani și nu se mai poate permite să continue!”

Israel continuă atacurile în Liban

Israel continuă campania în sudul Libanului, dar n-a mai lovit și invadat Beirut după ce SUA au anunțat un acord de încetarea focului.

Trump l-a certat pe Benjamin Netanyahu pentru că operațiunile israeliene din sudul Libanului perturbă negocierile cu Iran.Premierul israelian a ținut marți un discurs către Mossad:

„Mossadul va continua să fie în vârful suliței în războiul nostru împotriva agresiunii iraniene. Nu vom permite niciodată regimului iranian să dea înapoi. Nu îi vom permite niciodată să obțină arma nucleară. Acestui regim damnat, al cărui sfârșit va veni, nu îi vom permite să ne amenințe existența.” 

Sursa Foto: Shutterstock/Profimedia

Autorul recomandă: Ofițer iranian: „Reluarea războiului cu SUA pare inevitabilă”/ Fox News: Trump, furios pe Netanyahu din cauza operațiunilor israeliene din Liban

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