Un avion de vânătoare rusesc Su-30SM s-a prăbușit în Kaliningrad în timpul unui zbor de antrenament. Cauzele incidentului nu sunt cunoscute

Ministerul rus al Apărării a anunțat miercuri că un avion de vânătoare rusesc Su-30SM s-a prăbușit în regiunea Kaliningrad în timpul unui zbor de antrenament. Ambii piloți s-au catapultat înainte ca aeronava să se prăbușească, a anunțat Kremlinul într-un comunicat.

Conform presei ruse care citează surse, aeronava s-a prăbușit în districtul Cerneahovsk din Kaliningrd, o enclavă rusă puternic militarizată de la Marea Baltică, la granița cu Polonia și Lituania. Ambii piloți au suferit răni și au fost duși la un spital militar, se arată în știri.

Ministerul Apărării din Rusia nu a publicat încă detalii oficiale despre cauza incidentului, însă o comisie militară lucrează în prezent asupra cazului pentru stabili circumstanțele exacte.

Su-30SM este un avion greu de vânătoare cu două locuri, multirol, conceput pentru a obține supremația aeriană.

Rusia a avut mai multe cazuri în ultima perioadă un de aeronavele militare s-au prăbușit în timpul exercițiilor de antrenament, inclusiv unele care au dus la moartea membrilor echipajului de la bord. În septembrie, un avion Tu-95 s-a prăbușit în regiunea Amur din Rusia în timpul unor antrenamente. Pe atunci, șase membri ai echipajului au murit iar unul a fost grav rănit, a precizat agenția de știri Interfax.