Axios: Războiul dintre SUA și Iran s-ar putea încheia oficial duminică, printr-o semnătura electronică

Este de așteptat ca SUA și Iranul să semneze un memorandum de înțelegere duminică, 14 iunie 2026. Chiar de ziua de naștere al președintelui american Donald Trump, care împlinește mâine 80 de ani.

Memorandumul de înțelegere, mediat de Pakistan și Qatar, ar putea marca sfârșitul războiului dintre SUA și Iran, declanșat din 28 februarie 2026.

Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă

Condițiile înțelegerii presupun prelungirea armistițiului cu încă 60 de zile, redeschiderea strâmtorii Ormuz și reînceperea discuțiilor privind programul nuclear al Iranului.

Din motive logistice, oficialii din delegațiile din partea Statelor Unite și a Iranului vor organiza ceremonia semnării memorandumului în format virtual. Semnătura dată de cele două părți va fi electronică, potrivit Axios.

Trump: „Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă tuturor, începând de mâine”

Donald Trump a scris pe Truth Social că de îndată ce memorandumul înțelegerii va fi semnat, Iranul va redeschide strâmtoarea Ormuz pentru „toată lumea”.

Omenirea a trecut de mai bine de 3 luni printr-o criză petrolieră după ce Iran a închis culoarul prin care era efectuat 20% din tranzitul petrolier global, ca urmare a atacurilor israeliene și americane din 28 februarie 2026.

„Acordul este programat să fie semnat mâine, iar imediat după semnare, strâmtoarea Hormuz este DESCHISĂ TUTUROR. Relația noastră cu Iranul este mult diferită și mai bună decât cea a administrațiilor anterioare. Spre deosebire de plățile în valoare de sute de miliarde de dolari făcute de Obama către aceștia, inclusiv 1,7 miliarde de dolari în numerar verde. ”

Președintele l-a criticat și pe predecesorul său, Barack Obama, pentru acordul încheiat în 2015 în favoarea Teheranului, ceea ce i-ar fi permis să fabrice arme nucleare.

„Acordul încheiat de Barack Hussein Obama cu Iranul, JCPOA, a fost un drum ușor, frumos și lin către o armă nucleară, pe care Iranul ar fi avut-o acum șase ani și pe care ar fi folosit-o cu mult timp în urmă. Acordul meu cu Iranul este exact opusul, UN ZID FĂRĂ ARME NUCLEARE! De fapt, ei nu mai doresc o armă nucleară și nici nu o vor avea, nici prin achiziționare, nici prin dezvoltare, nici prin orice altă formă de achiziție.”

Trump a spus că „la momentul potrivit”, forțele SUA vor prelua deșeurile de uraniu îmbogățit aflate în posesia Iranului.

„La momentul potrivit, când totul va fi calm, vom intra și vom lua deșeul nuclear, îngropat adânc sub puternicii munți de granit scufundați, datorită frumoaselor noastre bombardiere B-2 și piloților lor străluciți, și îl vom amesteca și distruge, fie în Iran, fie în Statele Unite. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu Iranul și cu întregul Orient Mijlociu mult timp în viitor.”

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