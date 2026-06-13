Prima pagină » Știri externe » Anunțul zilei vine din Pakistan, care mediază negocierile SUA-Iran. În cât timp ar urma să se încheie acordul între americani și iranieni

Anunțul zilei vine din Pakistan, care mediază negocierile SUA-Iran. În cât timp ar urma să se încheie acordul între americani și iranieni

Anunțul zilei vine din Pakistan, care mediază negocierile SUA-Iran. În cât timp ar urma să se încheie acordul între americani și iranieni
Galerie Foto 10
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Premierul Pakistanului Shehbaz Sharif a spus că acordul de pace dintre SUA și Iran ar putea fi încheiat în 24 de ore. 

Purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, susține că acordul de la Islamabad nu va putea fi semnat mâine, ci în câteva zile.

Baghaei îndeamnă prudență în comentariile privind data semnării.

Shehbaz Sharif, premierul Pakistanului, și Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe. Sursa Foto: Biroul premierului Pakistanului

Shehbaz Sharif, premierul Pakistanului, și Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe. Sursa Foto: Biroul premierului Pakistanului

Premierul Pakistanului: Acord de pace semnat în 24 de ore

Premierul Pakistanului a scris pe X că se așteaptă ca SUA și Iran să semneze un acord de pace în următoarele 24 de ore.

„Suntem mai aproape de un acord de pace ca niciodată. Finalizarea fiind așteptată probabil în următoarele 24 de ore, Pakistanul se pregătește pentru semnarea electronică a acordului de pace imediat după aceea, urmată de discuții la nivel tehnic săptămâna viitoare.”

Vineri seară, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a spus că delegațiile SUA și Iran au ajuns la un acord în urma negocierilor.

„S-a ajuns la textul final, convenit, al cordului de pace” între SUA și Iran, a spus premierul, potrivit Al Jazeera.

Iranul confirmă: „Un acord n-a fost niciodată mai aproape”

Sharif a postat la scurt timp după ce ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a declarat că un acord „nu a fost niciodată mai aproape”. El a adăugat că „mass-media ar trebui să se abțină de la a face speculații”.

Mesajul a fost unul dintre cele mai clare de până acum din partea Iranului, indicând că un acord ar putea fi iminent.

Trump a respins știrile false

Trump a repostat declarația lui Araghchi pe contul său Truth Social.Cu puțin timp înainte de aceasta, președintele SUA a criticat rapoartele de la Fars News care dezvăluiau presupușii termeni ai acordului de pace, care nu au fost publicați.

Vicepreședintele american JD Vance, într-o postare pe X, a negat, de asemenea, că activele înghețate ale Iranului vor fi eliberate imediat.

„Acordul este structurat astfel încât să se asigure că preocupările SUA și ale aliaților săi sunt prioritizate și că, dacă Republica Islamică Iran își îndeplinește obligațiile, atunci beneficiile economice vor veni către ei și către întreaga regiune”, a scris Vance.

„Acest acord are potențialul de a reface regiunea și de a stabili o pace durabilă.”

Sursa Foto: Profimedia

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Panică la bordul unui avion, după ce a fost lovit de fulger. Aeronava cu cei 207 de pasageri a aterizat de urgență
22:30
Panică la bordul unui avion, după ce a fost lovit de fulger. Aeronava cu cei 207 de pasageri a aterizat de urgență
FLASH NEWS Ucraina și Ungaria au semnat un acord pentru drepturile comunității maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia
21:36
Ucraina și Ungaria au semnat un acord pentru drepturile comunității maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia
NEWS ALERT Trump spune că acordul de pace cu Iranul va fi semnat mâine: „Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă pentru toată lumea”
21:25
Trump spune că acordul de pace cu Iranul va fi semnat mâine: „Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă pentru toată lumea”
PACE ÎN IRAN Axios: Războiul dintre SUA și Iran s-ar putea încheia oficial duminică, printr-o semnătura electronică
20:41
Axios: Războiul dintre SUA și Iran s-ar putea încheia oficial duminică, printr-o semnătura electronică
FLASH NEWS Viktor Orban este reales în fruntea partidului de opoziție Fidesz din Ungaria: „Nu renunț niciodată”
20:38
Viktor Orban este reales în fruntea partidului de opoziție Fidesz din Ungaria: „Nu renunț niciodată”
SCANDAL Imagini cu momentul când numele lui Donald Trump a fost îndepărtat de pe clădirea Kennedy Center, chiar înainte de ziua de naștere a președintelui
19:59
Imagini cu momentul când numele lui Donald Trump a fost îndepărtat de pe clădirea Kennedy Center, chiar înainte de ziua de naștere a președintelui
Mediafax
PROMISIUNEA lui Tomac. Ce se întâmplă cu banii tăi?
Digi24
Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de summitul NATO: „Vrem ca Rusia să ardă și mai tare”
Cancan.ro
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua divă a Mondialului. A lucrat în zidărie și acum atrage toate privirile
Adevarul
„Noi muncim, nu gândim” și ziua în care s-a stins din nou lumina în România. Ce spun istoricii despre evenimentele din 13-15 iunie 1990
Mediafax
În America ca în România? Temeri privind influențarea ALEGERILOR prin bani din campanii
Click
Destinația de vacanță care a cucerit doi vloggeri români. Motivul pentru care se întorc de fiecare dată când au ocazia: „Îți dă un reset, te eliberează și te invață”
Digi24
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană letală
Cancan.ro
După 21 de ani de muncă, o româncă a depus dosar de pensionare pentru limită de vârstă, la 62 de ani. Ce pensie a primit
Ce se întâmplă doctore
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ferrari declarat daună totală. Ce problemă tehnică a schimbat totul
Descopera.ro
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Cum renunțăm la obiceiurile proaste? O substanță chimică din creier, recent descoperită, deține secretul
FLASH NEWS Jandarmeria s-a sesizat în privința unor activități cu caracter xenofob la „Marșul Normalității”
23:06
Jandarmeria s-a sesizat în privința unor activități cu caracter xenofob la „Marșul Normalității”
FLASH NEWS Ilie Bolojan a fost în vizită la Cimitirul de Onoare de la Țiganca. Premierul demis a depus o coroană de flori în memoria soldaților români
21:49
Ilie Bolojan a fost în vizită la Cimitirul de Onoare de la Țiganca. Premierul demis a depus o coroană de flori în memoria soldaților români
VIDEO Trafic de coșmar pe Valea Oltului, la pasajul peste Râul Vadului. Șoferii sunt revoltați: „Stăm ca proștii într-o țară în care taxele s-au dublat”
21:46
Trafic de coșmar pe Valea Oltului, la pasajul peste Râul Vadului. Șoferii sunt revoltați: „Stăm ca proștii într-o țară în care taxele s-au dublat”
Patrick André de Hillerin: Ziua în care Dominic Fritz a devenit cu adevarat român și a întors armele împotriva lui Nicușor Dan
20:51
Patrick André de Hillerin: Ziua în care Dominic Fritz a devenit cu adevarat român și a întors armele împotriva lui Nicușor Dan
VIDEO O turistă a fost transportată de urgență la spital cu elicopterul. Femeii i s-a făcut rău pe traseul spre Vârfu Ciucaș
20:46
O turistă a fost transportată de urgență la spital cu elicopterul. Femeii i s-a făcut rău pe traseul spre Vârfu Ciucaș
EVENIMENT Biserica de 20 de milioane de euro a lui Gigi Becali va fi inaugurată mâine. La ce oră are loc slujba de sfințire
19:52
Biserica de 20 de milioane de euro a lui Gigi Becali va fi inaugurată mâine. La ce oră are loc slujba de sfințire

Cele mai noi

Trimite acest link pe