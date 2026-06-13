Anunțul zilei vine din Pakistan, care mediază negocierile SUA-Iran. În cât timp ar urma să se încheie acordul între americani și iranieni

Premierul Pakistanului Shehbaz Sharif a spus că acordul de pace dintre SUA și Iran ar putea fi încheiat în 24 de ore.

Purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, susține că acordul de la Islamabad nu va putea fi semnat mâine, ci în câteva zile.

Baghaei îndeamnă prudență în comentariile privind data semnării.

Premierul Pakistanului: Acord de pace semnat în 24 de ore

Premierul Pakistanului a scris pe X că se așteaptă ca SUA și Iran să semneze un acord de pace în următoarele 24 de ore.

„Suntem mai aproape de un acord de pace ca niciodată. Finalizarea fiind așteptată probabil în următoarele 24 de ore, Pakistanul se pregătește pentru semnarea electronică a acordului de pace imediat după aceea, urmată de discuții la nivel tehnic săptămâna viitoare.”

Vineri seară, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a spus că delegațiile SUA și Iran au ajuns la un acord în urma negocierilor.

„S-a ajuns la textul final, convenit, al cordului de pace” între SUA și Iran, a spus premierul, potrivit Al Jazeera.

Iranul confirmă: „Un acord n-a fost niciodată mai aproape”

Sharif a postat la scurt timp după ce ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a declarat că un acord „nu a fost niciodată mai aproape”. El a adăugat că „mass-media ar trebui să se abțină de la a face speculații”.

Mesajul a fost unul dintre cele mai clare de până acum din partea Iranului, indicând că un acord ar putea fi iminent.

Trump a respins știrile false Trump a repostat declarația lui Araghchi pe contul său Truth Social.Cu puțin timp înainte de aceasta, președintele SUA a criticat rapoartele de la Fars News care dezvăluiau presupușii termeni ai acordului de pace, care nu au fost publicați. Vicepreședintele american JD Vance, într-o postare pe X, a negat, de asemenea, că activele înghețate ale Iranului vor fi eliberate imediat. „Acordul este structurat astfel încât să se asigure că preocupările SUA și ale aliaților săi sunt prioritizate și că, dacă Republica Islamică Iran își îndeplinește obligațiile, atunci beneficiile economice vor veni către ei și către întreaga regiune”, a scris Vance. „Acest acord are potențialul de a reface regiunea și de a stabili o pace durabilă.”

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