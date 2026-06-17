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Axios: Statele Unite și Iranul ar putea semna acordul de pace mai devreme decât era stabilit. Când și unde ar putea avea loc ceremonia

Melania Agiu
Axios: Statele Unite și Iranul ar putea semna acordul de pace mai devreme decât era stabilit. Când și unde ar putea avea loc ceremonia
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Ceremonia de semnare efectivă a memorandumului de înțelegere între SUA și Iran ar putea avea loc mai devreme decât era așteptat: părțile ar putea semna documentul chiar astăzi, și nu vineri, pe 19 iunie, așa cum era stabilit, relatează Axios. Conform publicației, părțile doresc astfel să accelereze reluarea completă a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea Ormuz, Sursă foto: Mediafax

„Statele Unite, Iranul și mediatorii discută posibilitatea ca semnarea memorandumului de înțelegere să aibă loc de la distanță încă de miercuri, în loc să se desfășoare față în față vineri“, au transmis două surse pentru Axios.

Potrivit sursei citate, dacă se va întâmpla acest lucru, memorandumul de înțelegere ar fi semnat electronic, prevederile acordului referitoare la Strâmtoarea Ormuz ar intra în vigoare, iar SUA ar putea publica în cele din urmă textul acordului.

Sursa diplomatică a declarat că discuțiile privind accelerarea calendarului aveau ca scop deschiderea strâmtorii mai devreme decât vineri, întrucât ambele părți erau de acord cu privire la această chestiune.

Un alt factor ar putea fi presiunea politică exercitată asupra Casei Albe pentru a face public textul memorandumului de înțelegere.

Una dintre surse a afirmat că Iranul a fost cel care a cerut ca textul să nu fie publicat până la semnarea oficială.

Axios, relatează că, până în momentul de față, nu s-a luat încă o decizie definitivă cu privire la amânarea ceremoniei de semnare.

Casa Albă a refuzat să comenteze.

Chiar dacă data se va modifica, întâlnirea dintre delegațiile SUA și Iran, conduse de vicepreședintele Vance și de președintele parlamentului iranian Mohammad-Bagher Ghalibaf, va avea loc conform planului vineri, în Elveția, au precizat sursele.

Se preconizează că vor discuta despre demararea negocierilor privind programul nuclear al Iranului.

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