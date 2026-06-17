Petrolierele evită în continuare Strâmtoarea Ormuz. Administrația Trump analizează un „permis VIP” cu escortă militară

Deși președintele american Donald Trump a anunțat că Strâmtoarea Ormuz este din nou deschisă traficului maritim, sute de nave continuă să aștepte în Golful Persic. În încercarea de a convinge armatorii să reia tranzitul prin una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, administrația de la Washington analizează inclusiv posibilitatea unor escorte navale contra cost.

Casa Albă caută soluții pentru a readuce petrolierele pe ruta Ormuz

Oficialii administrației Trump discută mai multe variante prin care companiile maritime să fie convinse să reia tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, în contextul în care armatorii și asigurătorii rămân reticenți chiar și după reluarea dialogului dintre Statele Unite și Iran.

Potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, Donald Trump și șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, au cerut identificarea unor măsuri care să accelereze revenirea traficului comercial pe această rută strategică.

Una dintre cele mai mari probleme este reprezentată de asigurări. Multe companii evită să ofere acoperire pentru navele care traversează zona, considerând că riscurile rămân ridicate după atacurile lansate de Iran asupra transportului maritim din regiune.

„Președintele și Susie le dau ordine explicite să găsească o soluție. Cu excepții limitate, aproape fiecare tranzit prin Ormuz încalcă planurile actuale de asigurare”, a declarat o sursă apropiată discuțiilor.

Varianta discutată: escortă militară americană pentru navele care plătesc

Printre ideile analizate se află și un sistem care ar permite petrolierelor să beneficieze de tranzit prioritar prin Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit surselor, armatorii ar putea plăti o taxă pentru a primi sprijin suplimentar de securitate, inclusiv escortă din partea unor nave militare americane.

„Se vorbește despre o trecere accelerată cu escortă, plătind SUA, ca și cum ai pune un permis VIP pe navă. Conceptul este că ar putea exista o taxă pentru vămuirea accelerată, poate cu escortă militară”, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu negocierile.

Deocamdată, niciuna dintre propunerile discutate nu a fost aprobată oficial.

Aproape 500 de nave așteaptă în Golful Persic

În pofida anunțurilor venite de la Washington, traficul prin Ormuz rămâne departe de nivelurile normale.

Datele firmei de analiză Kpler arată că puțin sub 500 de nave, dintre care aproximativ 220 de petroliere, se află în continuare în Golful Persic, în apropierea strâmtorii.

Statele Unite și Iranul au semnat între timp un memorandum de înțelegere care stabilește temele ce urmează să fie negociate în lunile următoare, însă armatorii preferă să aștepte până când situația va deveni mai predictibilă.

„Datorită memorandumului de înțelegere semnat de președintele Trump, Strâmtoarea Ormuz va fi complet deschisă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers, într-un comunicat. „Administrația Trump se așteaptă ca fluxul liber de energie să revină în scurt timp la nivelurile normale de dinainte de începerea Operațiunii Epic Fury. Orice altceva atribuit unor surse anonime ar trebui considerat speculații nefondate.”

Piața nu s-a grăbit să răspundă apelului lui Trump

Donald Trump a încercat personal să transmită un mesaj de încredere către industrie, declarând recent că „autorizează pe deplin deschiderea gratuită a Strâmtorii Ormuz”.

Mesajul nu a avut însă efectul dorit. Companiile de transport maritim continuă să cântărească riscurile după lunile în care Iranul a atacat nave comerciale folosind rachete, drone și ambarcațiuni rapide, transformând una dintre cele mai importante rute petroliere ale lumii într-o zonă evitată de mulți operatori.

Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 20% din petrolul comercializat la nivel global tranzita Strâmtoarea Ormuz.

Washingtonul vrea și o implicare mai mare a Europei

Potrivit unui fost oficial american, discuțiile privind introducerea unor taxe pentru nave au și o componentă diplomatică.

Administrația Trump încearcă să determine aliații europeni să contribuie mai mult la securitatea maritimă din Golf și să participe la operațiunile de patrulare din regiune.

„Este vorba despre crearea spațiului necesar pentru ca Franța, Marea Britanie și alte state să intre în Golf, să își asume responsabilitatea pentru siguranța și securitatea maritimă și să creeze un factor de descurajare suplimentar pentru iranieni care încearcă să renunțe la acord, să folosească Ormuz ca o extorcare pe termen lung”. „Dacă reveniți la blocadă, dacă acordul se strică, dacă trebuie să reveniți la acțiuni militare, și marinele europene sunt acum acolo”, a spus fostul oficial.

O altă opțiune: obligarea asigurătorilor să acopere tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz

În aprilie, Trump a spus că SUA ar trebui să perceapă taxe navelor care traversează strâmtoarea, nu Iranul.

„Dar noi percepem taxe?”, le-a spus el reporterilor. „Aș prefera să fac asta decât să le las pe ele. De ce n-am face-o? Noi suntem câștigătorii. Am câștigat.”

Pe masa administrației se află și alte variante, iar una dintre acestea presupune utilizarea Legii privind producția de apărare pentru a obliga companiile de asigurări americane să ofere acoperire navelor care traversează Strâmtoarea Ormuz.

Washingtonul a încercat deja să stimuleze reluarea traficului printr-un program de „asigurări politice” în valoare de 20 de miliarde de dolari, lansat în luna martie.

Inițiativa nu a atras însă interesul așteptat, deoarece armatorii au continuat să considere prea mare riscul de a trimite nave și încărcături de milioane de dolari într-o zonă care a fost recent scena unor atacuri repetate.