Banca Centrală Europeană a majorat ratele dobânzilor, pentru prima dată în ultimii trei ani

Banca Centrală Europeană (BCE) a majorat, joi, ratele dobânzilor pentru prima dată în aproape trei ani, în speranța de a ține sub control inflația, înainte ca o creștere a costurilor energiei, declanșată de războiul din Iran, să se extindă și mai mult în economia zonei euro.

Creșterea de joi este prima din septembrie 2023 și duce rata de referință a depozitelor BCE de la 2,0% la 2,25%.

Potrivit Reuters, inflația din zona euro, formată din 21 de țări, se situează deja la peste 3%, depășind cu mult ținta de 2% a BCE, iar creșterea economică este foarte slabă. Mai exact, inflația din zona euro a urcat la 3,2% în mai 2026, față de 3% în aprilie.

„Războiul din Orientul Mijlociu generează presiuni inflaționiste, iar decizia de a majora ratele dobânzilor se menține fermă într-o serie de scenarii care prezintă modul în care acest șoc ar putea evolua și afecta perspectivele pe termen mediu pentru zona euro”, a explicat BCE într-un comunicat de presă.

Economiștii anticipaseră această măsură, afirmând că aceasta viza în principal menținerea sub control a așteptărilor inflaționiste și protejarea credibilității BCE, după ce aceasta a reacționat cu întârziere la creșterea bruscă a inflației din 2022, survenită în urma pandemiei. Mai mulți analiști ai BCE au caracterizat-o drept o „majorare de asigurare” – o măsură preventivă care ar putea fi anulată în cazul în care presiunile asupra prețurilor se vor atenua.

Ca de obicei, BCE nu s-a angajat la nicio măsură viitoare. Piețele financiare se așteaptă, însă, la încă două majorări ale ratei dobânzii în cursul anului viitor, următoarea fiind preconizată încă din luna septembrie.

Sursă foto: Mediafax