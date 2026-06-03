Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere perspectivele economice pentru cele 40 de state în care investește. Pe lista țărilor aflate pe lista neagră se află și România.

Unde de șoc ale războiului din Iran în economiile vulnerabile

Instituția financiară a blocului comunitar avertizează că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu provoacă noi șocuri economice la nivel regional și global, informează agenţia turcă de presă Anadolu şi Euronews, citate de Agerpres.

Conform raportului „Regional Economic Prospects”, publicat joi de BERD, avansul economiei ar urma să se situeze la 3,1% în 2026, de la 3,4% în 2025, De asemenea, ar fi cu 0,5% sub nivelul prognozat în februarie. Creşterea ar urma să se redreseze la 3,6% în 2027, cu 0,1% sub nivelul previzionat anterior.

România, printre economiile care au dezamăgit

Instituţia financiară internaţională arată că ritmul de creștere economică a încetinit la 2,9% în primul trimestru al anului 2026 în statele în care investește. Printre țările care au înregistrat performanțe sub așteptări se numără România, alături de Egipt, Kazahstan, Turcia și Ucraina. Principala cauză invocată de BERD este escaladarea războiului din Iran. Conflictul a accentuat vulnerabilitățile deja existente în aceste țări.

„Conflictul din Orientul Mijlociu a provocat un nou şoc regiunilor care deja erau afectate de slăbiciunea din industrie şi poziţiile fiscale fragile”, a declarat economistul-șef al BERD, Beata Javorcik.

Energia scumpă scade competitivitatea Europei

Performanţa slabă persistă atât în economiile avansate din UE cât şi în statele membre UE unde investeşte BERD, se mai arată în raport. Preţurile la electricitate în Europa rămân semnificativ mai ridicate decât în Statele Unite. Astfel se întăresc transformările structurale din producţia industrială către sectoare cu un consum redus de energie.

BERD estimează că aproape două treimi din ţările în care este prezentă au introdus măsuri de sprijin imediat al consumatorilor. E vorba inclusiv subvenţii şi reduceri ale taxelor pe energie. În egală măsură, deprecierea unor valute faţă de dolar a sporit presiunea în unele economii. Iar rata medie a inflaţiei a urcat cu 1,2 puncte procentuale, la 6,4%, în perioada februarie-aprilie 2026, în special în urma majorării preţurilor energiei şi alimentelor, mai scrie raportul.

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