Albania se bate și în stradă, și în Parlament. Pumni și îmbrânceli în Legislativul țării. Se cere demisia premierului Edi Rama

Deputații albanezi s-au luat la bătaie în Parlamentul de la Tirana, după ce opoziția a acuzat guvernul că a acționat violent împotriva protestatarilor. Aceștia cer demisia premierului Edi Rama și un sprijin mai consistent pentru educație, pe fondul protestelor de la sfârșitul săptămânii trecute din capitală.

Ședința legislativului de joi de la Tirana s-a transformat într-o încăierare generală între parlamentarii puterii și cei ai opoziției după ce spiritele s-au aprins din cauza modului în care guvernul a gestionat protestele masive ale studenților din ultima săptămână.

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Tensiunile au apărut în primele minute ale sesiunii, când un deputat al opoziției, din Partidul Democrat, a încercat să smulgă cardurile de vot ale membrilor majorității guvernamentale. Acest gest a degenerat rapid într-o bătaie cu pumni și îmbrânceli.

Opoziția a acuzat direct cabinetul condus de Edi Rama de represiune brutală și disproporționată împotriva tinerilor care au demonstrat pe străzile marilor orașe ale Albaniei. Mișcarea, condusă în principal de studenți, a cerut o finanțare mai solidă pentru universități, scăderea taxelor de școlarizare și îmbunătățirea condițiilor din facultăți. De asemenea, tinerii au reclamat lipsa locurilor de muncă și nivelul scăzut de trai.

Nemulțumirile au fost alimentate și de acuzațiile de corupție la nivel înalt, date de proiectul turistic de lux al ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner. Protestatarii au cerut demisia imediată a premierului Edi Rama, care se află la putere de 13 ani.

Confruntările dintre protestatari și forțele de ordine au fost extrem de violente în capitala Tirana. Manifestanții au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov și au atacat clădiri guvernamentale, bănci și sediul partidului de guvernământ, în timp ce poliția a răspuns cu gaze lacrimogene, tunuri de apă și gloanțe de cauciuc. Peste 300 de persoane au fost rănite sau reținute în urma acestor ciocniri.