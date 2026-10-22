Cetățean ucrainean, arestat în Germania pentru spionaj în favoarea Rusiei. Transmitea informații Moscovei despre industria europeană de apărare

Procuratura federală a Germaniei a anunțat joi arestarea unui cetățean ucrainean în vârstă de 53 de ani, prezentat publicului drept Vadim Y., sub acuzația de spionaj în favoarea serviciilor secrete din Rusia. Acesta va fi transferat vineri spre Curtea Federală Supremă din Karlsruhe, care va decide dacă va fi plasat în arest preventiv, scrie Bild.

Investigatorii au ajuns pe urmele presupusului agent datorită informațiilor primite de la Oficiul Federal pentru Protecția Constituției. Potrivit acestora, Vadim Y. a menținut legături cu un serviciu de spionaj rus, prin intermediul unei persoane, cel puțin din iulie 2025.

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Spionul ucrainean viza în special industria de apărare europeană și flancul estic. De asemenea, acesta colecta informații despre producția de tancuri, muniții și explozivi, precum și informații despre personal. De asemenea, se susține că a efectuat recunoaștere a obiectivelor militare care asigură securitatea flancului estic al NATO. Conform publicației Der Spiegel, acesta ar fi colectat, de asemenea, date despre „brigada lituaniană” a Bundeswehr-ului.

Procuratura Federală a declarat că suspectul „a folosit în mod intenționat persoane din sectorul de apărare european în interesul unei terțe părți”.

Suspectul urmează să fie prezentat vineri în fața unui judecător de instrucție de la Curtea Federală de Justiție din Karlsruhe pentru confirmarea mandatului de arestare preventivă.

Acest caz face parte dintr-o serie mai lungă de breșe de securitate investigate de autoritățile germane, care au intensificat controalele și contramăsurile împotriva activităților de spionaj rusesc pe teritoriul german de la începutul invaziei din Ucraina.