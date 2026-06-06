BBC: Veteranii Zilei Z comemorează 82 de ani de la Debarcarea din Normandia. Alte 98 de nume au fost adăugate pe Memorialul Britanic

La 82 de ani de la Debarcarea din Normandia, veteranii britanici au participat la ceremoniile comemorative din Franța. Evenimentul are loc pentru prima dată după completarea Memorialului Britanic din Normandia cu încă 98 de nume ale militarilor căzuți în campanie, relatează BBC.

Veteranii Zilei Z comemorează 82 de ani de la Debarcarea din Normandia

Unul dintre ultimii veterani britanici în viață ai Zilei Z a marcat aniversarea operațiunii militare desfășurate pe 6 iunie 1944, când trupele britanice, americane și canadiene au debarcat pe plajele din Normandia pentru a începe eliberarea Franței de sub ocupația nazistă.

La Memorialul Britanic din Normandia, amplasat deasupra fostei plaje Gold Beach, au fost adăugate 98 de nume noi pe lista de onoare.

Cercetările recente au identificat militari care au luptat în bătălie, însă din cauza unor erori în evidențe numele lor nu au fost gravate inițial pe monument. În unele cazuri, familiile au furnizat documente care au demonstrat că rudele lor au murit în Normandia. Alte situații au vizat militari răniți mortal în Franța, dar care au decedat ulterior în spitale din Marea Britanie și nu au fost incluși pe listele originale.

Veteranul Kenneth Hay, în vârstă de 100 de ani, a declarat pentru BBC:

„Pentru majoritatea oamenilor care vin aici sunt doar o serie de nume. Pentru oameni ca mine, sunt oameni, le pot vedea fețele.”

Povestea lui Cecil Green

Printre numele adăugate se află și cel al lui Cecil Green.

Acesta a fost rănit mortal în Normandia, însă pentru că a murit ulterior într-un spital britanic nu a fost comemorat oficial până acum.

„Am fost foarte bucuros, am plâns”, a declarat pentru BBC fiul său, John Green, după ce a aflat că demersurile sale pentru includerea numelui tatălui său au avut succes.

„Este un amestec ciudat de sentimente, de bucurie, fericire și tristețe în același timp”, a spus acesta, atingând piatra pe care este acum inscripționat numele tatălui său.

Tot mai puțini veterani participă la ceremonii

Ceremonia din acest an va avea cel mai mic număr de veterani ai Normandiei prezenți de la inaugurarea memorialului, în 2021. Doar șase veterani și-au confirmat participarea.

Ziua Z a reprezentat cea mai mare operațiune militară amfibie din istorie și a marcat începutul campaniei de eliberare a Europei de Nord-Vest ocupate de Germania nazistă.

Operațiunea a presupus debarcarea simultană a zeci de mii de soldați pe cinci plaje din Normandia. Planificată timp de peste un an, aceasta trebuia să înceapă pe 5 iunie 1944, dată considerată favorabilă din punct de vedere al condițiilor maritime și astronomice. Din cauza furtunilor, operațiunea a fost amânată cu 24 de ore.

Litera „D” din denumirea D-Day provine din termenul militar folosit pentru a desemna prima zi a unei operațiuni.

Ceremoniile aniversare au început pe plaja Juno

Manifestările dedicate celei de-a 82-a aniversări au debutat cu traversarea plajei Juno de către elevi francezi, pentru a marca H-Hour, momentul în care militarii britanici au fost desfășurați în operațiune.

Alături de aceștia au mărșăluit militari activi, nepotul comandantului britanic mareșal Bernard Montgomery și membri ai formației Jedburgh Pipe Band.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a depus o coroană de flori la Memorialul Britanic din Normandia, monument care înscrie pe lista sa de onoare 22.540 de nume ale militarilor britanici căzuți în campanie.

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