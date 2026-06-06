Lumea se apropie de cea mai mare bulă a piețelor financiare de la începutul secolului 19, avertizează Igor Secin, directorul general al Rosneft, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg. Principalul său argument vizează dominația tot mai mare a companiilor de tehnologie pe piețele bursiere.

Declarațiile au fost făcute la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Aici Igor Secin a atras atenția asupra unei concentrări fără precedent a puterii financiare, scrie Baha, citată de Mediafax.

Cele mai mari 10 companii tech reprezintă peste 40% din piața bursieră, de 3 ori mai mult decât acum un deceniu

În prezent, cele mai mari 10 companii tech din SUA au ajuns să reprezinte peste 40% din piața bursieră, de 3 ori mai mult decât în urmă cu un deceniu.

Potrivit directorului Rosneft, ponderea ar putea urca spre 50% în perioada următoare, pe fondul listărilor așteptate ale unor companii tech de referință precum SpaceX, OpenAI sau Anthropic.

Pericol și pentru resursele globale

În egală măsură, Secin a avertizat cu privire la impactul progresiv al tehnologiei asupra resurselor globale. Consumul de apă al centrelor de date ar putea aproape să se dubleze până în 2030.

În același timp, cererea pentru metale folosite în producția de energie, vehicule electrice și rețele electrice ar putea crește cu aproape 200 de milioane de tone până în 2050.

Giganții tech, pe punctul de a controla planeta

Presiunea asupra energiei este vizibilă în facturi. În ultimii 5 ani, prețurile la electricitate au crescut cu peste 30% în Statele Unite și între 35% și 45% în Europa. Avertismentul vine într-un moment în care marile companii tehnologice devin tot mai dominante. Dezechilibrele din energie și resurse încep să se resimtă la nivel global.

Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, supranumit „Davosul rus”, a început miercuri în orașul de baștină al lui Vladimir Putin.

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