Ce s-a întâmplat cu 72 de ore înainte de „Ziua Z”. Brendan Fraser joacă rolul Generalului Eisenhower într-un film despre Debarcarea din Normandia

Silviu Bănilă
Ce s-a întâmplat cu 72 de ore înainte de „Ziua Z”. Un nou film despre cel de-al Doilea Război Mondial, cu Brendan Fraser în rolul Generalului Dwight D. Eisenhower, a debutat cu dreptul pe Rotten Tomatoes.

În ultimii ani, Brendan Fraser a revenit spectaculos, cu un rol de Oscar în „The Whale”, dar și cu alte producții, precum „Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese, comedia „Brothers” și comedia neagră „Rental Family”.

Totodată, Brendan Fraser ar putea relua rolul lui Rick O’Connell în „The Mummy 4”, mult așteptatul film care va fi lansat în 15 octombrie 2027.

Fraser, sub „Presiune”

Noul film de război în care joacă Fraser, „Pressure”, a debutat cu un scor de 83% al criticilor pe Rotten Tomatoes, din 23 de recenzii.

Rating-ul va fluctua, cu siguranță, pe măsură ce vor fi adăugate mai multe recenzii, înainte și după premiera filmului la cinema, programnată pentru 29 mai.

Ce s-a întâmplat cu 72 de ore înainte de „Ziua Z”

„Pressure” este un film despre „Ziua Z”, dar, în loc să se concentreze asupra Debarcării din Normandia, analizează cele 72 de ore dinaintea invaziei.

Producția evocă povestea reală a Căpitanului meteorolog James Stagg, care a trebuit să-l convingă pe Generalul Dwight D. Eisenhower să amâne invazia de pe 5 iunie pe 6 iunie 1944, din cauza condițiilor meteo periculoase.

Multe vieți și chiar soarta războiului au fost salvate ca urmare a deciziei de a muta „Ziua Z” pe 6 iunie.

Fraser joacă rolul lui Eisenhower, în timp ce Andrew Scott, nominalizat la Emmy, îl interpretează pe Stagg.

Alături de Fraser în rolul lui Eisenhower și Scott în cel al lui Stagg, „Pressure” reunește o distribuție interesantă: Kerry Condon în rolul lui Kay Summersby, Chris Messina (Irving P. Krick), Damian Lewis (Bernard Montgomery) și Henry Asthon (John Eisenhower).

Scenariul este scris de regizorul Anthony Maras și David Haig, fiind inspirat dintr-o piesă de teatru, care a fost jucată pentru prima dată în 2014.

„Pressure” va fi lansat în cinematografe în 29 mai 2026, informează screenrant.com.

