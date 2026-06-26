Echipajele de intervenție medicală și voluntarii venezueleni sunt într-o cursă contracronometru pentru a salva cât mai mulți oameni prinși sub dărâmături.

Joi, 25 iunie, două cutremure de peste 7 grade au devastat zone întregi din Caracas. Șocul seismic a fost cel mai mare de la cutremurul din anul 1900 și poate cel mai puternic din istoria ultimului secol al Americii de Sud.

Bilanțul cutremurelor din Venezuela, în creștere: 920 de morți, 3.360 de răniți

Guvernul a raportat 920 de morți și 3.360 de răniți. Potrivit Reuters, sunt rapoarte locale care indică peste 50.000 de oameni dați dispăruți.

Cea mai afectată zonă din Venezuela este La Guaira, unde 100 de clădiri, inclusiv blocuri înalte cu apartamente, s-au prăbușit. Președinta Delcy Rodriguez, care a preluat puterea după capturarea lui Nicolas Maduro în ianuarie, a venit în vizită în La Guaira. Un sondaj geologic din SUA estimează peste 10.000 de morți.

„Este comunitatea care se ocupă să salveze oamenii prinți de vii sub dărâmături”, a spus o tânără pentru Reuters.

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