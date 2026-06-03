SUA au neutralizat un petrolier care a încălcat blocada Washingtonul în Strâmtoarea Ormuz în încercarea de a ajunge într-un port din Iran

Armata americană a anunțat că a neutralizat un petrolier care încerca să ajungă la un terminal petrolier iranian, încălcând blocada impusă de Washington. Incidentul are loc pe fondul tensiunilor tot mai mari din Golful Persic.

Statele Unite au anunțat marți că au „scos din funcțiune” un petrolier care încerca să ajungă pe insula iraniană Kharg, unul dintre cele mai importante centre de export petrolier ale Iranului, încălcând astfel blocada maritimă instituită de Washington, potrivit FoxNews.

Potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), nava Lexie, care naviga sub pavilionul Botswanei și nu transporta încărcătură în momentul incidentului, a ignorat în repetate rânduri avertismentele transmise de forțele americane. În urma refuzului de a-și modifica ruta, armata americană a lansat o rachetă Hellfire care a lovit sala motoarelor petrolierului, împiedicându-l să își continue deplasarea către teritoriul iranian.

Sursa video – X/@nexta_tv

CENTCOM nu a oferit informații privind eventuale victime sau răniți în urma atacului și nici despre starea membrilor echipajului aflați la bordul navei.

Strâmtoarea Ormuz rămâne punctul critic al crizei

Acesta este al șaselea incident de acest tip de la instituirea blocadei americane, după ce o situație similară a fost raportată și la sfârșitul săptămânii trecute.

Autoritățile militare americane susțin că măsura face parte din operațiunea de aplicare a restricțiilor maritime impuse Iranului, în contextul tensiunilor generate de blocarea Strâmtorii Ormuz. Potrivit datelor prezentate de armata americană, nu mai puțin de 122 de nave au fost redirecționate până acum pentru a respecta blocada instituită de Washington la mijlocul lunii aprilie.

Blocada a fost impusă după ce Iranul a restricționat traficul prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, prin care tranzitează o parte semnificativă din exporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Acțiunile militare din Golf sporesc presiunea asupra piețelor internaționale și alimentează temerile privind o nouă escaladare a conflictului dintre Washington și Teheran, într-un moment în care negocierile diplomatice dintre cele două părți rămân fragile și fără rezultate concrete.

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