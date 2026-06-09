Noul guvern al Bulgariei condus de premierul naționalist Rumen Radev a anunțat încetarea furnizării de armament Ucrainei.
Decizia guvernului bulgar ar putea perturba eforturile Uniunii Europene în sprijinirea Kievului în combaterea invaziei ruse, potrivit Bloomberg.
În conferința de presă de la Sofia, ministrul bulgar al Apărării din Bulgaria, Dimitar Stoyanov, le-a spus reporterilor că „Ucraina are mai degrabă nevoie de personal decât de arme suplimentare”.
Ulterior, ministrul care s-a aliniat cu poziția premierului Rumen Radev, a pledat pentru încheuerea unui acord de pace între cele două părți.
Noul premier bulgar, care a fost comandant al forțelor aeriene și fost președinte al țării, susține că războiul ruso-ucrainean nu se poate rezolva printr-o acțiune militară.
Premierul maghiar Viktor Orban a pierdut puterea în Ungaria după ce a pierdut alegerile parlamentare, însă Rumen Radev începe să-i ia locul și să se contureze ca noul lider al euroscepticilor din UE.
Decizia premierului bulgar vine după ce liderii Franței, Germaniei și a Regatului Unit au făcut apel la încheierea unui armistițiu imediat pentru începerea negocierilor de pace, deși Vladimir Putin i-a respins propunerea lui Volodimir Zelenski pentru a se întâlni și a negocia încheierea războiului.
Premierul bulgar se opune ajutorării militare a Ucrainei de către UE și a solicitat scoaterea sancțiunilor împotriva Kremlinului, argumentând că acestea distrug economia Europei și chiar s-a angajat pentru extinderea participării Bulgariei la procesul decizional european colectiv.
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