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Bulgaria va înceta livrarea de arme către Ucraina, anunță guvernul lui Rumen Radev

Bulgaria va înceta livrarea de arme către Ucraina, anunță guvernul lui Rumen Radev
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Noul guvern al Bulgariei condus de premierul naționalist Rumen Radev a anunțat încetarea furnizării de armament Ucrainei.

Decizia guvernului bulgar ar putea perturba eforturile Uniunii Europene în sprijinirea Kievului în combaterea invaziei ruse, potrivit Bloomberg.

Rumen Radev Foto: Profimedia

Ministrul bulgar al Apărării: „Ucraina are mai multă nevoie de personal decât de arme”

În conferința de presă de la Sofia, ministrul bulgar al Apărării din Bulgaria, Dimitar Stoyanov, le-a spus reporterilor că „Ucraina are mai degrabă nevoie de personal decât de arme suplimentare”.

Ulterior, ministrul care s-a aliniat cu poziția premierului Rumen Radev,  a pledat pentru încheuerea unui acord de pace între cele două părți.

Noul premier bulgar, care a fost comandant al forțelor aeriene și fost președinte al țării, susține că războiul ruso-ucrainean nu se poate rezolva printr-o acțiune militară.

Rumen Radev, președintele Bulgariei / Sursa FOTO: Profimedia

Rumen Radev, noul „Viktor Orban” al Europei

Premierul maghiar Viktor Orban a pierdut puterea în Ungaria după ce a pierdut alegerile parlamentare, însă Rumen Radev începe să-i ia locul și să se contureze ca noul lider al euroscepticilor din UE.

Decizia premierului bulgar vine după ce liderii Franței, Germaniei și a Regatului Unit au făcut apel la încheierea unui armistițiu imediat pentru începerea negocierilor de pace, deși Vladimir Putin i-a respins propunerea lui Volodimir Zelenski pentru a se întâlni și a negocia încheierea războiului.

Premierul bulgar se opune ajutorării militare a Ucrainei de către UE și a solicitat scoaterea sancțiunilor împotriva Kremlinului, argumentând că acestea distrug economia Europei și chiar s-a angajat pentru extinderea participării Bulgariei la procesul decizional european colectiv.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Alegerile parlamentare în Bulgaria. „Bulgaria Progresistă” a lui Radev este pe primul loc. Borisov, cu GERB pe locul 2: „Urmează negocierile”

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