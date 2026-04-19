Alegeri parlamentare în Bulgaria, pentru a opta oară în ultimii cinci ani. Cine sunt favoriții scrutinului de azi

Duminică, 19 aprilie 2026, bulgarii ies la vot. Alegerile parlamentare anticipate au loc ca urmare a demisiei premierului Rosen Jeliazkov de pe 11 decembrie 2025 și a demisiei lui Rumen Radev din funcția de președinte al Bulgariei pe 19 ianuarie 2026.

Este cel de-al optulea scrutin anticipat din 2021 încoace, ca urmare a crizei politice care afectează țara de la pandemia de COVID-19.

Ce arată sondajele

Potrivit celui mai recent sondaj de pe Trend, partidul cu cele mai mari șanse este „Bulgaria Progresistă” (partid social democrat eurosceptic), care are 33,2% popularitate. Este condus de Rumen Radev, fostul președinte al Bulgariei.

Pe locul 2 se situează coaliția GERB-SDS (Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei și Uniunea Forțelor Democratice), cu 19,1%. Partidul conservator pro-european este condus de Boyko Borisov.

Iar pe locul 3 este „Noi continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică”, partid liberal pro-european, cu 11,2%. Formațiunea este condusă de Assen Vassilev.

Principalele partide bulgare

Și Novinite transmite că potrivit unui alt sondaj (realizat de Alpha Research), partidul „Bulgaria Progresistă” se clasează pe primul loc cu 34,2%, fiind urmat de GERB cu 19,5%.

PP-DB este pe locul 3, cu 11,6%. Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți (DPS), un partid liberal, are 9,4%, iar pe locul 5 este „Renașterea”, partid ultranaționalist, cu 5,8%.

Alianța de stânga „Partidul Socialist Bulgar – Stânga Unită” abia prinde pragul parlamentar de 4%.

În culisele alegerilor din Bulgaria

Presa bulgară a remarcat că pentru observatorii occidentali „Radev este următorul Orban”, scrie publicația Novinite. Fost pilot NATO s-a confruntat cu Bruxelles-ul, a pus la îndoială ajutorul militar acordat Ucrainei și a denunțat acordul de securitate semnat de guvernul interimar al Bulgariei cu Kievul. Politico l-a plasat pe o listă scurtă de potențiali succesori la rolul lui Orban de „ principal perturbator ” al UE, menționând că Bruxelles-ul „reflectă deja ascensiunea imperiului Rumen”.

Însă analogia înțelege greșit peisajul bulgar. Bulgaria are deja propriul Orban, iar numele lui este Boyko Borissov.

Rumen Radev vs. Boiko Borisov

Înainte de a fi ales pentru prima dată președinte în 2016, generalul Rumen Radev, fost pilot militar, comandase Forțele Aeriene Bulgare. Candidatura sa a fost susținută de socialiștii pro-ruși. În timpul primelor proteste anticorupție din 2020, el i-a susținut și pe manifestanți, ceea ce i-a adus simpatia unor alegători ai partidelor liberale pro-europene.

Acest sprijin l-a ajutat să obțină un al doilea mandat în 2021, cu aproape 67% din voturi în al doilea tur, învingându-l pe candidatul susținut de GERB. Cu toate acestea, opoziția sa față de ajutorul militar acordat Ucrainei i-a determinat pe mulți dintre criticii săi să-l prezinte drept pro-rus. Într-un interviu acordat CNN în iunie anul trecut, el și-a exprimat dezamăgirea față de sprijinul slab din cadrul Uniunii Europene pentru „eforturile de pace” ale președintelui american Donald Trump, potrivit Le Figaro.

Boiko Borissov a fost figura dominantă în politica bulgară din 2009. Fost bodyguard și pompier, care a avansat în grad în Ministerul de Interne, a ajuns la putere promițând să combată corupția și să restabilească ordinea. Partidul său, GERB, a câștigat toate alegerile parlamentare din 2009, cu doar scurte întreruperi când cabinetul Petkov a condus timp de 6 luni (decembrie 2021) și când guvernele interimare au preluat puterea.

Novinite scrie că mandatul său a produs ceea ce criticii descriu drept o capturare sistematică a statului. „Parchetul, Consiliul Judiciar Suprem, comitetul anticorupție – toate capturate de GERB și de oamenii lui Borissov”, așa cum a rezumat un deputat european. Multiplele scandaluri de interceptări telefonice, fotografiile scurse cu bani și lingouri de aur despre care se presupune că ar fi fost găsite în reședința sa și o mișcare de protest din 2020 care a adus zeci de mii de oameni în stradă nu au reușit să-l înlăture.

