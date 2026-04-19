Alegeri parlamentare în Bulgaria, pentru a opta oară în ultimii cinci ani. Cine sunt favoriții scrutinului de azi

Duminică, 19 aprilie 2026, bulgarii ies la vot. Alegerile parlamentare anticipate au loc ca urmare a demisiei premierului Rosen Jeliazkov de pe 11 decembrie 2025 și a demisiei lui Rumen Radev din funcția de președinte al Bulgariei pe 19 ianuarie 2026.
Este cel de-al optulea scrutin anticipat din 2021 încoace, ca urmare a crizei politice care afectează țara de la pandemia de COVID-19.
Potrivit celui mai recent sondaj de pe Trend, partidul cu cele mai mari șanse este „Bulgaria Progresistă” (partid social democrat eurosceptic), care are 33,2% popularitate. Este condus de Rumen Radev, fostul președinte al Bulgariei.
Pe locul 2 se situează coaliția GERB-SDS (Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei și Uniunea Forțelor Democratice), cu 19,1%. Partidul conservator pro-european este condus de Boyko Borisov.
Iar pe locul 3 este „Noi continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică”, partid liberal pro-european, cu 11,2%. Formațiunea este condusă de Assen Vassilev.
Și Novinite transmite că potrivit unui alt sondaj (realizat de Alpha Research), partidul „Bulgaria Progresistă” se clasează pe primul loc cu 34,2%, fiind urmat de GERB cu 19,5%.
PP-DB este pe locul 3, cu 11,6%. Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți (DPS), un partid liberal, are 9,4%, iar pe locul 5 este „Renașterea”, partid ultranaționalist, cu 5,8%.
Alianța de stânga „Partidul Socialist Bulgar – Stânga Unită” abia prinde pragul parlamentar de 4%.
Presa bulgară a remarcat că pentru observatorii occidentali „Radev este următorul Orban”, scrie publicația Novinite. Fost pilot NATO s-a confruntat cu Bruxelles-ul, a pus la îndoială ajutorul militar acordat Ucrainei și a denunțat acordul de securitate semnat de guvernul interimar al Bulgariei cu Kievul. Politico l-a plasat pe o listă scurtă de potențiali succesori la rolul lui Orban de „ principal perturbator ” al UE, menționând că Bruxelles-ul „reflectă deja ascensiunea imperiului Rumen”.
Însă analogia înțelege greșit peisajul bulgar. Bulgaria are deja propriul Orban, iar numele lui este Boyko Borissov.
Înainte de a fi ales pentru prima dată președinte în 2016, generalul Rumen Radev, fost pilot militar, comandase Forțele Aeriene Bulgare. Candidatura sa a fost susținută de socialiștii pro-ruși. În timpul primelor proteste anticorupție din 2020, el i-a susținut și pe manifestanți, ceea ce i-a adus simpatia unor alegători ai partidelor liberale pro-europene.
Acest sprijin l-a ajutat să obțină un al doilea mandat în 2021, cu aproape 67% din voturi în al doilea tur, învingându-l pe candidatul susținut de GERB. Cu toate acestea, opoziția sa față de ajutorul militar acordat Ucrainei i-a determinat pe mulți dintre criticii săi să-l prezinte drept pro-rus. Într-un interviu acordat CNN în iunie anul trecut, el și-a exprimat dezamăgirea față de sprijinul slab din cadrul Uniunii Europene pentru „eforturile de pace” ale președintelui american Donald Trump, potrivit Le Figaro.
Boiko Borissov a fost figura dominantă în politica bulgară din 2009. Fost bodyguard și pompier, care a avansat în grad în Ministerul de Interne, a ajuns la putere promițând să combată corupția și să restabilească ordinea. Partidul său, GERB, a câștigat toate alegerile parlamentare din 2009, cu doar scurte întreruperi când cabinetul Petkov a condus timp de 6 luni (decembrie 2021) și când guvernele interimare au preluat puterea.
Novinite scrie că mandatul său a produs ceea ce criticii descriu drept o capturare sistematică a statului. „Parchetul, Consiliul Judiciar Suprem, comitetul anticorupție – toate capturate de GERB și de oamenii lui Borissov”, așa cum a rezumat un deputat european. Multiplele scandaluri de interceptări telefonice, fotografiile scurse cu bani și lingouri de aur despre care se presupune că ar fi fost găsite în reședința sa și o mișcare de protest din 2020 care a adus zeci de mii de oameni în stradă nu au reușit să-l înlăture.
Autorul recomandă: Peter Magyar, premierul ungar ales, prezintă rezultatele finale ale alegerilor: „O majoritate fără precedent, o autoritate fără precedent”