Alegeri în Bulgaria: partidul lui Rumen Radev câștigă scrutinul, dar fără majoritate parlamentară. Negocieri dificile pentru formarea noului guvern

Formațiunea asociată lui Rumen Radev a câștigat alegerile din Bulgaria, însă fără majoritate. Țara vecină României rămâne în continuare blocată politic, cu risc de noi alegeri și negocieri aproape „imposibile” pentru formarea unui guvern.

Partidul asociat fostului președinte prorus Rumen Radev a obținut primul loc la alegerile parlamentare din Bulgaria, potrivit sondajelor de la ieșirea din urne, însă fără a reuși să formeze o majoritate clară, scrie Medifax.ro.

Formațiunea de centru-stânga Bulgaria Progresistă a acumulat aproximativ 39% din voturi, devansând clar partidul conservator GERB, condus de Boiko Borissov, apropiat valorilor europene, care a obținut în jur de 15%.

Podiumul a fost completat de Coaliția liberală PP-DB, care s-a clasat pe locul al treilea, cu aproximativ 14%.

Criza politică continuă în Bulgaria

Rezultatele indică un nou Parlament fragmentat, în care cel puțin șase partide ar putea depăși pragul electoral de 4%. Prezența la vot a fost estimată la 43,4%, semn al unei participări moderate într-un context politic tensionat.

Bulgaria se confruntă cu o instabilitate politică prelungită încă din 2021, când protestele anticorupție au dus la căderea guvernului condus de Boiko Borissov și au declanșat o serie de alegeri anticipate.

Rumen Radev și-a construit campania pe promisiunea de a combate corupția și de a aduce stabilitate într-un sistem politic marcat de crize repetate.

Avertisment: noi alegeri ar fi „un dezastru”

După anunțarea rezultatelor preliminare, Radev a transmis un mesaj ferm privind necesitatea evitării unui nou scrutin.

„Vom face tot posibilul pentru a evita necesitatea de a merge din nou la urne. O nouă rundă de alegeri va fi un dezastru pentru Bulgaria. Ar însemna să trecem de la o criză la alta, când tot ce trebuie să facem este să muncim din greu pentru a ieși din aceste crize”, a declarat Radev.

Negocierile pentru formarea unui nou guvern se anunță unele extrem de dificile, în condițiile în care diferențele politice rămân semnificative între principalele partide.

