Europa sub caniculă. Cum se adaptează orașele la valul de căldură, de la cinema gratuit la locuri speciale de răcorire

Europa se află în plin val de căldură sufocantă, iar în zilele următoare sunt așteptate noi recorduri de temperatură. Astfel, orașele au implementat noi soluții pentru a face față temperaturilor extreme.

Ce măsuri a luat Olanda

Amsterdam implementează o rețea de „locuri de răcorire” în tot orașul, oferind locuitorilor un spațiu unde pot scăpa de caniculă. Aceste spații oferă locuri de stat, apă potabilă și toalete. Multe permit accesul și cu animale de companie, relatează BBC.

Și școlile se adaptează. Multe trec în zilele următoare la orare „tropicale”, cu zile mai scurte sau mai puține ore, mai multe pauze, băuturi suplimentare și ventilație îmbunătățită.

Bilete gratuite la cinema și „febra cretei” în Franța

Primăria arondismentului 10 din Paris oferă bilete gratuite la cinema pentru a ajuta oamenii să scape de caniculă. Programul este organizat împreună cu trei cinematografe independente, toate dotate cu aer condiționat. Pentru a beneficia de ofertă trebuie să ai sub 25 de ani sau peste 65, iar accesul este doar la proiecțiile de după-amiază.

Unele orașe, precum Lyon, au suspendat temporar taxele de intrare în muzeele municipale.

Potrivit presei franceze, a existat o cerere foarte mare pentru un produs cretos numit „Blanc de Meudon” (cretă de Meudon) în magazinele de bricolaj.Pudra este amestecată cu apă și apoi aplicată pe ferestre, reducând efectul razelor solare și, în teorie, scăzând temperatura din interior.

Fântâni, piscine și pulverizatoare de apă folosite intens în Spania

Regiunea nord-estică Aragón se confruntă cu unele dintre cele mai ridicate temperaturi ale valului de căldură. În orașele Zaragoza și Huesca autoritățile au redus prețul biletelor la piscinele publice.

Orașul nordic Logroño, unde sunt așteptate temperaturi de până la 40°C marți, a făcut intrarea la piscine gratuită pe durata valului de căldură. Fântânile ornamentale vor fi pornite până la ora 23:00.

Oamenii se pot răcori și sub dușuri publice cu pulverizatoare de apă instalate în mai multe zone ale orașului

La ce ajută pastele

Chiar și pentru Italia, obișnuită cu soarele, temperaturile actuale sunt extreme pentru luna iunie.

Pe măsură ce temperaturile au crescut în această săptămână, guvernul a reintrodus măsuri pentru a ajuta lucrătorii cei mai expuși. Acest lucru înseamnă că anumite afaceri își pot suspenda sau reduce activitatea când temperatura este excepțional de ridicată, având apoi acces la fonduri de stat pentru plata șomajului tehnic.

Pentru cei care ies la masă, ministerul sănătății recomandă să aleagă paste în loc de carne și să înlocuiască băuturile deshidratante precum cafeaua sau berea rece cu apă.

Trenuri belgiene vechi scoase din circulație

Cele mai călduroase zile din Belgia urmează abia să vină, iar un cod portocaliu de avertizare va intra în curând în vigoare în toată țara. Temperaturile din unele zone se apropie de 30 și ceva de grade, existând așteptări ca recordul pentru luna iunie să fie depășit.

Valul de căldură afectează deja transportul, unele trenuri vechi de navetiști, neechipate cu aer condiționat, fiind scoase temporar din circulație. Totuși, vor fi introduse și servicii suplimentare pentru a face față aglomerației.

Pantaloni scurți pentru poștași în Germania

În Germania, oamenii se pregătesc pentru temperaturi record în luna iunie, vineri, când în vest și sud-vest se pot atinge 40°C.

Lucrătorii poștali de la Deutsche Post au fost sfătuiți să poarte cămăși cu mânecă lungă și șepci. Compania DHL a anunțat că aceștia pot comanda și pantaloni scurți tip Bermuda din catalogul de echipament de serviciu.

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