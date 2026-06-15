Ce acuzații au fost aduse instructorilor de bungee jumping responsabili de tragedia din Brazilia, unde o tânără a murit după ce a fost aruncată în gol

Primele anchete ale autorităților din Brazilia, după ce sâmbătă o tânără în vârstă de 21 de ani pasionată de sport a murit după ce a fost aruncată în gol de la o înălțime de 40 de metri fără coardă de siguranță, au stabilit că cei trei instructori ai companiei „Entre Cordas” sunt în totalitate responsabili.

Victima, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, o tânără de 21 de ani, a murit în timpul unei sesiuni de rope jumping după ce instructorii au omis să atașeze coarda de siguranță. Un filmuleț realizat de o persoană prezentă la eveniment îi arată pe cei trei instructori ai companiei „Entre Cordas” care au condus-o pe tânără la marginea platformei și au aruncat-o în gol.

După incident, instructorii responsabili de moartea tinerei au fugit de la fața locului și și-au schimbat hainele, potrivit martorilor care au vorbit cu poliția. Cei trei neagă însă acuzațiile aduse și spun că au rămas la fața locului.

„În momentul în care unul dintre polițiști s-a retras pentru a oferi sprijin operațiunilor de salvare, inclusiv pentru a arăta un loc sigur pentru parcarea mașinilor de patrulare, având în vedere condițiile precare ale terenului, cu noroi și riscul de blocare, persoanele în cauză au fugit spre o zonă împădurită. Având în vedere evadarea, s-a solicitat sprijinul altor mașini de patrulare și al unei aeronave”, a declarat poliția braziliană.

În apărarea lor, cei trei responsabili au precizat că au rămas la fața locului. Mai mult, aceștia susțin că nu știu ce s-a întâmplat și nu își pot explica de ce tânăra nu era asigurată cu coarda.

„De obicei, Felipe este cel care pune coarda. În 99% din cazuri. Și eu asist la operațiune. Particip la verificare, verific casca. Dar în cazul ei nu îmi amintesc. Nu-mi amintesc”, spune Maicon Cintra, unul dintre instructori.

În urma audierilor, judecătorul a dispus arestul preventiv pe motiv că cei trei suspecți au încercat să fugă și ar putea împiedica desfășurarea anchetelor.

„Decesul unei tinere victime (21 de ani) în circumstanțe evitabile; neglijență gravă în executarea unei activități comerciale cu risc ridicat, caracterizată prin omiterea deliberată a echipamentelor de siguranță indispensabile; premeditarea implicită în organizarea activității fără respectarea protocoalelor de gestionare a riscurilor, relevând o acceptare conștientă a riscului de deces; exploatarea vulnerabilității victimei, care a avut încredere în competența și responsabilitatea organizatorilor; tentativa de fugă și schimbare a hainelor după eveniment, demonstrând conștientizarea ilegalității și intenția de a obstrucționa ancheta”, a precizat judecătorul.

Podul cu pricina unde s-a întâmplat incidentul a mai fost în trecut scena mai multor tragedii: un ciclist a căzut și a murit în timp ce încerca să își facă un selfie, mai multe sinucideri și alte sărituri cu coarda în care echipamentul s-a defectat. Cu toate acestea, circumstanțele morții Mariei Eduarda, lansată în gol fără nicio frânghie, constituie un eveniment fără precedent, au subliniat anchetatorii.