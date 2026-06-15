Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, a anunțat, luni, interzicerea accesului minorilor sub 16 ani la rețelele de socializare. Premierul a subliniat că decizia nu este „luată cu ușurință”, recunoscând că rețelele de socializare au adus „evident” și beneficii, însă, după spusele sale, statul are obligația de proteja copiii.

Interdicția va viza „platforme precum Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook și X”. Aplicațiile de mesagerie precum WhatsApp și Signal vor putea fi utilizate în continuare de copii.

„Rețelele de socializare îi fac pe copii nefericiți. Ele facilitează hărțuirea și abuzul și, probabil, le afectează sănătatea mintală. Ele îi expun la conținut periculos, deoarece acesta atrage atenția. Este creat în mod intenționat pentru a provoca dependență”, a declarat Starmer.

El a adăugat că platformele îi împiedică pe copii să învețe, să se odihnească și să se dezvolte normal: „îi împiedică să-și facă temele, să citească, să-și întâlnească prietenii, să se culce la timp și, în cele din urmă, le afectează dezvoltarea”.

Starmer a mai menționat că se așteaptă la sprijin din partea părinților și că nu intenționează să facă compromisuri în această privință: „Nu sunt dispus să fac compromisuri în ceea ce privește siguranța și fericirea copiilor noștri și, tocmai de aceea, această interdicție trebuie să fie introdusă și va fi introdusă”.

„Chatbot-urile romantice” vor fi interzise persoanelor sub 18 ani, iar chatbot-urile bazate pe inteligență artificială vor fi supuse unor restricții, a mai precizat șeful guvernului de la Londra.

Noile norme sunt planificate a fi adoptate înainte de Crăciun, iar acestea ar putea intra în vigoare în primăvara următoare.

Starmer a precizat că amenzile nu vor fi aplicate copiilor, ci platformelor.

De asemenea, el a anunțat că platformele care nu vor fi supuse interdicției totale vor trebui să prevină comunicarea copiilor cu străini.

Inițiativa a atras deja critici din partea companiilor tehnologice. În special, YouTube a declarat că „interdicțiile complete îi îndepărtează pe copii din astfel de medii sigure și controlate spre servicii anonime și mai puțin sigure”, iar Snapchat a subliniat că astfel de măsuri ar putea „pur și simplu să îi redirecționeze către platforme mai puțin sigure”.

Prim-ministrul a subliniat, însă, că servicii precum YouTube Kids nu vor fi interzise, deoarece nu conțin funcții care să provoace principalele îngrijorări.

Ce țări au mai luat măsuri similare

Australia

În decembrie 2025, Australia a devenit prima țară din lume care a interzis accesul la rețelele de socializare pentru minorii sub 16 ani. Mai exact, Australia a adoptat, prin lege, o interdicție a accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Legea obligă companiile de tehnologie să nu permită minorilor să se conecteze. În caz contrar, amenzile ar putea ajunge până la 30 de milioane de euro.

2. Franța

În ianuarie 2026, Adunarea Națională a Franței a adoptat, după dezbateri de anvergură, interdicția privind accesul la rețele sociale al adolescenților care nu au împlinit vârsta de 15 ani.

„Începând cu 1 septembrie, copiii și adolescenții noștri vor fi în sfârșit protejați. Mă voi asigura că așa va fi”, a adăugat preşedintele Franţei, Emmanuel Macron. „Pentru că mințile copiilor noștri nu sunt de vânzare. Nici platformelor americane, nici rețelelor chinezești. Pentru că visele lor nu ar trebui să fie dictate de algoritmi. Pentru că nu vrem o generație anxioasă, ci o generație care crede în Franța, în Republică și în valorile sale”, a argumentat șeful Palatului Élysée.

3. Spania

În februarie 2026, și Spania a urmat modelul Australiei și a anunțat că va interzice accesul minorilor sub 16 ani la social media. Potrivit premierului Pedro Sanchez, platformele vor fi obligate să implementeze sisteme eficiente de verificare a vârstei „nu doar casete de selectare, ci bariere reale care funcționează”.

„Vom proteja copiii de Vestul Sălbatic digital. Companiile de social media sunt mai bogate și mai puternice decât multe țări, inclusiv a mea. Dar puterea și influența lor nu ar trebui să ne sperie, deoarece hotărârea noastră este mai mare”, a avertizat prim-ministrul.

Potrivit acestuia, directorii generali ai acestor platforme vor răspunde penal dacă nu elimină conținutul instigator la ură sau ilegal.

4. Austria

Guvernul austriac a anunțat și el că pregătește o lege pentru a interzice utilizarea rețelelor de socializare de către minorii cu vârste sub 14 ani începând cu luna septembrie, urmând exemplul deja implementat în Australia.

5. Grecia

De asemenea, guvernul grec a anunțat, în aprilie, că va introduce o interdicție privind utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 15 ani, invocând impactul negativ asupra sănătății mintale și designul adictiv al platformelor online.