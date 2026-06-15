Rusia se apără și spune că nu este vinovată de incendiul de la mănăstirea Lavra Pecerska. „A fost o rachetă antiaeriană Patriot expirată”

Ministerul Apărării din Rusia neagă că ar fi atacat mănăstirea istorică Lavra Pecerska din Kiev și susține în schimb că incendiul a fost provocat de o rachetă antiaeriană „expirată” a unui sistem Patriot, operat de armata ucraineană, relatează Reuters. Declarația vine după ce un atac masiv cu rachete balistice și drone lansat de forțele ruse asupra Ucrainei a provocat victime civile și distrugeri severe în capitala Ucrainei.
Mănăstirea Lavra Pecerska a luat foc luni noaptea, în cel mai puternic atac aerian rusesc asupra Ucrainei din ultimele două săptămâni. Incendiul a izbucnit la Catedrala Adormirii Maicii Domnului din cadrul complexului monastic, care datează încă din secolul al XI-lea. Moscova a precizat că acest atac a vizat și a lovit fabricile de drone, în timp ce Ucraina și mai multe țări occidentale, printre care și România, au acuzat Rusia de atacul asupra mănăstirii.
Ministerul rus al Apărării a declarat că racheta Patriot, despre care susține că a avariat mănăstirea, ar fi putut avea rateuri, deoarece a afirmat că țările occidentale au furnizat Kievului arme al căror termen de valabilitate expirase.
„Forțele armate ale Federației Ruse nu planifică și nu efectuează atacuri împotriva infrastructurii civile”, a declarat Ministerul Apărării într-un comunicat.
„Conform unor rapoarte confirmate, complexul de clădiri de la Lavra Kiev-Pecersk a fost lovit de o rachetă a sistemului american de apărare aeriană Patriot. Un posibil motiv pentru defecțiunea acestui sistem ar putea fi faptul că țările occidentale au furnizat regimului de la Kiev rachete care își depășiseră termenul de uz”, se arată în comunicat.