Rusia se apără și spune că nu este vinovată de incendiul de la mănăstirea Lavra Pecerska. „A fost o rachetă antiaeriană Patriot expirată”

Ministerul Apărării din Rusia neagă că ar fi atacat mănăstirea istorică Lavra Pecerska din Kiev și susține în schimb că incendiul a fost provocat de o rachetă antiaeriană „expirată” a unui sistem Patriot, operat de armata ucraineană, relatează Reuters. Declarația vine după ce un atac masiv cu rachete balistice și drone lansat de forțele ruse asupra Ucrainei a provocat victime civile și distrugeri severe în capitala Ucrainei.

Mănăstirea Lavra Pecerska a luat foc luni noaptea, în cel mai puternic atac aerian rusesc asupra Ucrainei din ultimele două săptămâni. Incendiul a izbucnit la Catedrala Adormirii Maicii Domnului din cadrul complexului monastic, care datează încă din secolul al XI-lea. Moscova a precizat că acest atac a vizat și a lovit fabricile de drone, în timp ce Ucraina și mai multe țări occidentale, printre care și România, au acuzat Rusia de atacul asupra mănăstirii.

Ministerul rus al Apărării a declarat că racheta Patriot, despre care susține că a avariat mănăstirea, ar fi putut avea rateuri, deoarece a afirmat că țările occidentale au furnizat Kievului arme al căror termen de valabilitate expirase.