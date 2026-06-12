Trump afirmă că SUA au ajuns la un „acord excelent” cu Iranul: „Ar putea fi semnat chiar în acest weekend în Europa”

Președintele Donald Trump susține că Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord-cadru care ar putea fi semnat în Europa în următoarele zile. Anunțul vine la doar câteva ore după ce liderul de la Casa Albă amenințase cu noi atacuri asupra Iranului.

Donald Trump a declarat joi că Washingtonul și Teheranul au ajuns la ceea ce a numit un „acord foarte bun”, menit să pună capăt actualei crize dintre cele două state. Anunțul făcut la Casa Albă a surprins pe toată lumea având în vedere că, cu doar câteva ore înainte, administrația americană lua în calcul noi operațiuni militare împotriva Iranului, scrie CBS News.

„Tocmai am găsit un acord foarte bun pentru a pune capăt războiului cu Iranul şi, odată ce documentele vor fi finalizate, ceea ce ar trebui să se întâmple în următoarele zile, vom avea probabil o semnare, poate în Europa”, a declarat președintele Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a precizat că nu va participa personal la ceremonia de semnare, însă vicepreședintele JD Vance va reprezenta Statele Unite la eveniment.

Trump spune că Mojtaba Khamenei a aprobat acordul

Președintele american a afirmat că liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, și-a dat acordul pentru ceea ce Washingtonul descrie drept un memorandum de înțelegere amplu și detaliat.

„Din câte înţeleg, răspunsul este da”, a răspuns Donald Trump, întrebat de o jurnalistă dacă liderul iranian a validat compromisul negociat între cele două țări.

Șeful statului american nu a oferit însă detalii despre conținutul documentului. El a precizat doar că înțelegerea ar garanta redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz și ar împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare. Anunțul vine într-un moment extrem de tensionat pentru regiune, după săptămâni de confruntări militare și amenințări reciproce între Washington și Teheran.

Bombardamentele au fost anulate, dar presiunea asupra Iranului continuă

Înaintea declarațiilor de la Casa Albă, Donald Trump a anunțat pe platforma Truth Social că a decis anularea atacurilor programate pentru joi împotriva Iranului.

„Luând act de faptul că discuţiile cu Republica Islamică Iran au fost văzute şi aprobate de cele mai înalte autorităţi iraniene, am (…) anulat atacurile şi bombardamentele care erau planificate împotriva Iranului în această seară”, a scris Donald Trump.

Liderul american a susținut că negocierile au primit sprijinul mai multor state din Orientul Mijlociu și din regiune.

„Discuţiile şi ultimele puncte au fost, în principiu şi în detaliu, aprobate de toate părţile implicate, inclusiv Statele Unite, Israel, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Turcia, Pakistan, Bahrein, Kuweit, Iordania, Egipt şi alţii”, a afirmat Trump.

Totodată, acesta a precizat că blocada impusă asupra porturilor iraniene va rămâne în vigoare până la finalizarea completă a acordului.

„Data şi locul semnării vor fi anunţate în curând”, a dat asigurări președintele SUA.

Până în acest moment, autoritățile iraniene nu au confirmat oficial existența unui acord final cu Statele Unite.