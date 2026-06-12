Teheranul confirmă anunțul lui Trump: Acordul SUA-Iran este aproape gata. Ce au stabilit deja părțile și ce rămâne de finalizat

Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a confirmat, vineri, că cea mai mare parte a acordului cu SUA a fost deja convenită.

Purtătorul de cuvânt al MAE iranian, Esmaeil Baghaei, a declarat că o mare parte din viitorul acord a fost deja convenită, însă SUA, după spusele sale, continuă să formuleze poziții contradictorii, ceea ce creează instabilitate și complică procesul de negociere.

În opinia sa, Iran a intrat în negocieri „cu bunăvoință și responsabilitate deplină”, în timp ce oficialii americani și-au schimbat pozițiile de mai multe ori, au avansat cereri noi și nerealiste și chiar au lansat atacuri militare în timpul negocierilor.

„În timp ce ei vorbesc despre diplomație și negocieri, în același timp recurg la forță, acțiuni ilegale și comportament criminal”, a declarat Baghaei.

Comentând rapoartele media privind data și locul unei posibile ceremonii de semnare a acordului, Baghaei a numit acestea doar speculații.

„Procesul de luare a deciziilor în țara noastră este complet clar. Autoritățile competente trebuie să studieze fiecare detaliu al textului. Odată ce vom ajunge la o concluzie finală, care să corespundă intereselor poporului iranian, acest lucru va fi anunțat oficial”, a spus el.

Baghaei a remarcat, de asemenea, că intermediarii din Pakistan și Qatar continuă să lucreze la acord, însă procesul diplomatic „a fost afectat în mod natural” de acțiunile SUA.

Ce ar include acordul SUA-Iran

Presa de stat iraniană a confirmat, de asemenea, vineri dimineață, existența unui proiect de acord cu SUA pentru a pune capăt conflictului, afirmând, printre altele, că acesta include ridicarea sancțiunilor, retragerea forțelor militare americane din zonele din jurul Iranului și încetarea blocadei navale.

„Planul trebuie finalizat în cadrul instituțiilor relevante”, se relatează în presa iraniană. „Au fost publicate noi detalii ale proiectului de acord în 14 puncte Iran-SUA. Acordul include angajamentul SUA de a ridica sancțiunile, de a-și retrage forțele din jurul Iranului, de a ridica blocada navală, de a deschide Strâmtoarea Ormuz, de a ridica sancțiunile petroliere și de a elibera fondurile iraniene înghețate. SUA sunt obligate să prezinte un plan pentru reconstrucția economiei Iranului, în timp ce negocierile finale dintre cele două țări ar trebui să se refere la aspecte nucleare și economice, fără a discuta programul de rachete al Iranului. Planul trebuie finalizat în cadrul instituțiilor relevante.”

Donald Trump anunțase inițial că Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord-cadru care ar putea fi semnat în Europa în următoarele zile. Anunțul a venit la doar câteva ore după ce liderul de la Casa Albă amenințase cu noi atacuri asupra Iranului.

Sursă foto: Mediafax