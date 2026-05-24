Podcasterul Joe Rogan atenționează că un democrat ar putea ajunge la Casa Albă în 2028 din cauza politicilor nepopulare ale lui Donald Trump în rândul conservatorilor. Președintele american a fost preocupat zilele acestea să-și distrugă unul dintre cei mai mari adversari politici, care provine chiar din propriul său partid republican și așa destul de divizat. În loc să-și reunească tabăra, Trump îi insultă și îi consideră „trădători” pe politicienii republicani care s-au dezis de el.
Thomas Harold Massie, un politician republican, reprezentant al celui de-al patrulea district din Kentucky, a căpătat popularitate în rândul americanilor republicani care s-au dezis de președintele actual. Trump i-a îndemnat pe votanții republicani din Kentucky să nu-l susțină pe Thomas Massie, cunoscut ca un critic vocal al alianței dintre SUA și Israel.
Potrivit The Hill, al patrulea district congresional din Kentucky a devenit un câmp de luptă costisitor, unde au avut loc cele mai scumpe alegeri primare pentru Casa Reprezentanților din istorie, citând cifre de la AdImpact care au arătat cheltuieli de 25,6 milioane de dolari în publicitatea televizată, în radio și în promovarea digitală.
Născut pe 13 ianuarie 1971, în Huntington, West Virginia, absolvent de MIT, Massie este de profesie inginer. A fost căsătorit de două ori și are patru copii. S-a declarat un republican libertarian anti-taxe, un adept al politicilor fostului președinte Ronald Reagan și a fost membru al Mișcării Tea Party în 2012.
Din 2025, el a devenit cel mai mare adversar și critic al președintelui Trump. A votat împotriva proiectului său de lege „mare și frumos” privind taxele și cheltuielile, din cauza îngrijorărilor legate de datoria națională.
De asemenea, s-a opus împotriva atacurilor lui Trump asupra navelor suspectate de trafic de droguri din Caraibe și a războiului său în desfășurare din Iran. Se numără printre republicanii care s-au dezis de Trump, acuzând că administrația prezidențială este influențată de actori externi (precum guvernul israelian al premierului Netanyahu).
Massie s-a alăturat democraților și al unui grup de republicani pentru a forța Departamentul de Justiție să publice toate dosarele despre Jeffrey Epstein, inclusiv cele care îl vizează pe președintele american. Trump l-a acuzat public că nu este „republican” și nici „libertarian”, ba chiar a insinuat că ar fi un „democrat pe ascuns”.
Pe 19 mai 2026, congresmanul Thomas Massie a pierdut alegerile primare pentru nominalizarea de a mai fi desemnat candidat al Partidului Republican în alegerile intermediare din 3 noiembrie. El nu va mai putea candida cu susținerea republicanilor pentru postul de congresman pentru cel de-al patrulea district din Kentucky, în cadrul Casei Reprezentanților din Congresul SUA. În locul său va candida Ed Gallrein, fost membru al Navy SEAL
Trump a cerut în repetate rânduri alegătorilor să-l susțină pe Gallrein în detrimentul actualului Massie, pe care l-a descris ca fiind un „mare ticălos” și „cel mai prost congresman republican din istorie”. În media republicană mainstream, el este considerat „antisemit” din cauza opiniilor sale anti-Israel. Massie a pierdut alegerile primare cu 45%, în timp ce Gallrein a luat 54%. A fost susținut de fosta reprezentantă Marjorie Taylor Greene și de senatorul Rand Paul, un alt oponent republican al lui Trump.
„Aș fi ieșit mai devreme, dar a trebuit să-mi pariez adversarul și să-mi recunosc înfrângerea. Și mi-a luat ceva timp să-l găsesc pe Ed Gallrein la Tel Aviv.”, a spus Thomas Massie în glumă, citează Times of Israel.
Massie a devenit acum un alt republican rebel care a fost „executat” de regimul lui Trump. Se află în aceeași situație și Marjorie Taylor Greene, reprezentanta republicană al al 14-lea district al Georgiei, care a demisionat din Congres la începutul acestui an după ce a intrat în conflict cu președintele.
Ea s-a remarcat ca o republicană de extrema dreaptă, creștin-naționalistă, antisemită, adeptă a teoriilor conspirației (9/11, QAnon, Pizzagate, negarea Holocaustului, vaccinarea anti-COVID) și ca o susținătoare a lui Vladimir Putin. Alți republicani „rebeli” pe care Trump i-a criticat dur sunt Liz Cheney (fostă reprezentantă republicană din Wyoming), fiica fostului vicepreședinte Dick Cheney, și Adam Kinzinger (fost reprezentant republican din Illinois), care a devenit comentator politic la CNN.
Pentru că Donald Trump nu mai este eligibil pentru cel de-al treilea mandat prezidențial (fără schimbarea Amendamentului 22 din Constituția SUA prin votul Congresului), iată o listă cu potențialii candidați republicani care își doresc să ajungă în fotoliul din Biroul Oval.
Sursa Foto: US Government
Autorul recomandă:
Cine sunt democrații care ar putea conduce SUA din 2027. Partidul se adaptează la noua realitate după ce Biden și Pelosi s-au retras din lumina reflectoarelor