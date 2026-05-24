Podcasterul Joe Rogan atenționează că un democrat ar putea ajunge la Casa Albă în 2028 din cauza politicilor nepopulare ale lui Donald Trump în rândul conservatorilor. Președintele american a fost preocupat zilele acestea să-și distrugă unul dintre cei mai mari adversari politici, care provine chiar din propriul său partid republican și așa destul de divizat. În loc să-și reunească tabăra, Trump îi insultă și îi consideră „trădători” pe politicienii republicani care s-au dezis de el.

Thomas Harold Massie, un politician republican, reprezentant al celui de-al patrulea district din Kentucky, a căpătat popularitate în rândul americanilor republicani care s-au dezis de președintele actual. Trump i-a îndemnat pe votanții republicani din Kentucky să nu-l susțină pe Thomas Massie, cunoscut ca un critic vocal al alianței dintre SUA și Israel.

Potrivit The Hill, al patrulea district congresional din Kentucky a devenit un câmp de luptă costisitor, unde au avut loc cele mai scumpe alegeri primare pentru Casa Reprezentanților din istorie, citând cifre de la AdImpact care au arătat cheltuieli de 25,6 milioane de dolari în publicitatea televizată, în radio și în promovarea digitală.

Thomas Massie: Scurtă biografie

Născut pe 13 ianuarie 1971, în Huntington, West Virginia, absolvent de MIT, Massie este de profesie inginer. A fost căsătorit de două ori și are patru copii. S-a declarat un republican libertarian anti-taxe, un adept al politicilor fostului președinte Ronald Reagan și a fost membru al Mișcării Tea Party în 2012.

Din 2025, el a devenit cel mai mare adversar și critic al președintelui Trump. A votat împotriva proiectului său de lege „mare și frumos” privind taxele și cheltuielile, din cauza îngrijorărilor legate de datoria națională.

Republicanul „rebel” s-a opus războiului cu Iran

De asemenea, s-a opus împotriva atacurilor lui Trump asupra navelor suspectate de trafic de droguri din Caraibe și a războiului său în desfășurare din Iran. Se numără printre republicanii care s-au dezis de Trump, acuzând că administrația prezidențială este influențată de actori externi (precum guvernul israelian al premierului Netanyahu).

Massie s-a alăturat democraților și al unui grup de republicani pentru a forța Departamentul de Justiție să publice toate dosarele despre Jeffrey Epstein, inclusiv cele care îl vizează pe președintele american. Trump l-a acuzat public că nu este „republican” și nici „libertarian”, ba chiar a insinuat că ar fi un „democrat pe ascuns”.

Războiul din interiorul Partidului Republican se încinge

Pe 19 mai 2026, congresmanul Thomas Massie a pierdut alegerile primare pentru nominalizarea de a mai fi desemnat candidat al Partidului Republican în alegerile intermediare din 3 noiembrie. El nu va mai putea candida cu susținerea republicanilor pentru postul de congresman pentru cel de-al patrulea district din Kentucky, în cadrul Casei Reprezentanților din Congresul SUA. În locul său va candida Ed Gallrein, fost membru al Navy SEAL

Trump a cerut în repetate rânduri alegătorilor să-l susțină pe Gallrein în detrimentul actualului Massie, pe care l-a descris ca fiind un „mare ticălos” și „cel mai prost congresman republican din istorie”. În media republicană mainstream, el este considerat „antisemit” din cauza opiniilor sale anti-Israel. Massie a pierdut alegerile primare cu 45%, în timp ce Gallrein a luat 54%. A fost susținut de fosta reprezentantă Marjorie Taylor Greene și de senatorul Rand Paul, un alt oponent republican al lui Trump.

„Aș fi ieșit mai devreme, dar a trebuit să-mi pariez adversarul și să-mi recunosc înfrângerea. Și mi-a luat ceva timp să-l găsesc pe Ed Gallrein la Tel Aviv.”, a spus Thomas Massie în glumă, citează Times of Israel.

Thomas Massie, al doilea republican rebel răpus de Trump

Massie a devenit acum un alt republican rebel care a fost „executat” de regimul lui Trump. Se află în aceeași situație și Marjorie Taylor Greene, reprezentanta republicană al al 14-lea district al Georgiei, care a demisionat din Congres la începutul acestui an după ce a intrat în conflict cu președintele.

Ea s-a remarcat ca o republicană de extrema dreaptă, creștin-naționalistă, antisemită, adeptă a teoriilor conspirației (9/11, QAnon, Pizzagate, negarea Holocaustului, vaccinarea anti-COVID) și ca o susținătoare a lui Vladimir Putin. Alți republicani „rebeli” pe care Trump i-a criticat dur sunt Liz Cheney (fostă reprezentantă republicană din Wyoming), fiica fostului vicepreședinte Dick Cheney, și Adam Kinzinger (fost reprezentant republican din Illinois), care a devenit comentator politic la CNN.

Republicanii care vor să ajungă în fotoliul de la Casa Albă, în 2028

Pentru că Donald Trump nu mai este eligibil pentru cel de-al treilea mandat prezidențial (fără schimbarea Amendamentului 22 din Constituția SUA prin votul Congresului), iată o listă cu potențialii candidați republicani care își doresc să ajungă în fotoliul din Biroul Oval.

Ted Cruz : politician canadian cu tată cubanez și cu mamă americană, senator din Texas din 2013, Ted Cruz a fost susținător al lui Trump din 2016, a încercat să retragă finanțarea Congresului pentru Obamacare pe durata paraliziei federale din 2013 și a încurajat promulgarea legii TAKE IT DOWN care interzice distribuirea în online a imaginilor intime și a falsurilor „deepfake” fără consimțământ. Deși este cetățean american naturalizat după ce s-a născut în Canada, poate candida la președinția SUA deoarece unul dintre părinții săi este cetățean american născut în SUA. Deplasarea lui Ted Cruz în Iowa a dus la speculații că se pregătește pentru alegerile prezidențiale;

Ron DeSantis : guvernator al Floridei din 2019, al cărui mandat se încheie în ianuarie 2027, fost membru al Casei Reprezentanților pentru cel de-al șaselea district al Floridei, precum și veteran al războiului din Irak. Ron DeSantis a mai candidat la președinția SUA în alegerile din 2024 și chiar a fost în conflict cu Trump, care l-a poreclit „Ron DeSanctimonious". Dar s-a retras din alegerile primare și i-a oferit susținere lui Trump. Ca guvernator al Floridei, a întâmpinat uraganele Ian, Helene și Milton, iar în timpul pandemiei de COVID-19, a pus economia înaintea restricțiilor. Le-a interzis persoanelor transsexuale să participe la competițiile sportive feminine, a promovat legi pentru drepturile părinților în educație, a interzis cursurile de orientare sexuală și identitatea de gen în grădinițe și în școlile primare,a interzis avortul pentru femei după cea de-a 15-a săptămână de sarcină și a purtat o dispută cu compania Walt Disney. La un interviu din martie 2026 pentru un podcast, Ron DeSantis s-a declarat dispus să candideze din nou la președinție;

: guvernator al Floridei din 2019, al cărui mandat se încheie în ianuarie 2027, fost membru al Casei Reprezentanților pentru cel de-al șaselea district al Floridei, precum și veteran al războiului din Irak. Ron DeSantis a mai candidat la președinția SUA în alegerile din 2024 și chiar a fost în conflict cu Trump, care l-a poreclit „Ron DeSanctimonious”. Dar s-a retras din alegerile primare și i-a oferit susținere lui Trump. Ca guvernator al Floridei, a întâmpinat uraganele Ian, Helene și Milton, iar în timpul pandemiei de COVID-19, a pus economia înaintea restricțiilor. Le-a interzis persoanelor transsexuale să participe la competițiile sportive feminine, a promovat legi pentru drepturile părinților în educație, a interzis cursurile de orientare sexuală și identitatea de gen în grădinițe și în școlile primare,a interzis avortul pentru femei după cea de-a 15-a săptămână de sarcină și a purtat o dispută cu compania Walt Disney. La un interviu din martie 2026 pentru un podcast, Ron DeSantis s-a declarat dispus să candideze din nou la președinție; Marco Rubio: secretar de Stat din administrația prezidențială. A mai candidat pentru președinția SUA în 2016, dar a pierdut alegerile primare în fața lui Donald Trump. Rubio a spus într-un interviu pentru Vanity Fair că nu va intra într-o cursă prezidențială împotriva lui JD Vance, iar potrivit Politico, a speculat că se arată dispus să devină partener de campanie al vicepreședintelui actual. Însă, speculațiile că Rubio va candida din nou la președinție pe cont propriu în 2028 s-au intensificat după ce a avut un rol major în politica externă a SUA în atacarea Venezuelei, în Războiul cu Iran și în relațiile cu Europa pe tema tarifelor, a înarmării și anexării Groenlandei. Cu părinți de origine cubaneză, Rubio este un puternic susținător al schimbării regimului din Cuba;

JD Vance : vicepreședintele SUA – cel de-al 50-lea vicepreședinte al SUA, un veteran în războiul din Irak, fost angajat al unei firme condusă de Peter Thiel și politician milenial, JD Vance a fost văzut la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump ca cel mai probabil candidat republican pentru alegerile din 2028. Are relații proaste cu Papalitatea, se consideră totuși un național conservator, un tradiționalist și se opune migrației, căsătoriilor LGBT și controlului armelor.

: vicepreședintele SUA – cel de-al 50-lea vicepreședinte al SUA, un veteran în războiul din Irak, fost angajat al unei firme condusă de Peter Thiel și politician milenial, JD Vance a fost văzut la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump ca cel mai probabil candidat republican pentru alegerile din 2028. Are relații proaste cu Papalitatea, se consideră totuși un național conservator, un tradiționalist și se opune migrației, căsătoriilor LGBT și controlului armelor. Tulsi Gabbard: Directoarea Informațiilor Naționale, fostă membră a Casei Reprezentanțiilor al celui de-al doilea district din Hawaii și fostă membră a Partidului Democrat, a mai candidat și la alegerile prezidențiale din 2020, dar s-a retras. Axios și The Spectator o consideră candidat potențial;

Rand Paul: senator din Kentucky și membru al Comitetului pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale, a mai candidat, dar fără succes, la alegerile din 2016. Potrivit CBS News, el a spus că are 50% șanse să candideze la alegerile din 2028. Rand Paul este fiul cunoscutului politician republican Ron Paul;

senator din Kentucky și membru al Comitetului pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale, a mai candidat, dar fără succes, la alegerile din 2016. Potrivit CBS News, el a spus că are 50% șanse să candideze la alegerile din 2028. Rand Paul este fiul cunoscutului politician republican Ron Paul; Thomas Massie : care este pe cale să piardă funcția de reprezentant al celui de-al patrulea district din Kentucky, a declarat că este dispus să candideze la alegerile pentru funcția de guvernator al statului Kentucky din 2027, potrivit Courier Journal;

Tucker Carlson: jurnalist conservator și izolaționist, fost prezentator Fox News, acesta l-a susținut pe Trump în alegerile din 2024, dar s-a dezis de președinte după războiul cu Iran. Tucker Carlson, care i-a luat interviu lui Vladimir Putin în 2024, este văzut în media conservatoare americană ca un potențial candidat la alegerile prezidențiale din 2028;

Sursa Foto: US Government

