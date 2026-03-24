Fox News: Tsunami-ul albastru ar putea să nu aibă loc pe 3 noiembrie. Ce impact ar putea avea operațiunile militare ale lui Trump asupra alegătorilor

În ciuda predicțiilor, democrații nu vor câștiga alegerile de la mijlocul mandatului din 3 noiembrie, susține televiziunea de știri conservatoare Fox News.

Agențiile electorale și televiziunile de știri din presa liberală estimează că pe 3 noiembrie 2026, clasa politică a Statelor Unite vor fi lovite de un „tsunami albastru”: democrații vor ajunge să obțină majoritatea în ambele camere ale Congresului și să pună guvernatori în mai multe state.

Cele mai importante alegeri de la mijlocul mandatului vor fi pentru majoritatea asupra celor două camere din Congresul SUA (Senatul și Camera Reprezentanților). În paralel, se vor desfășura alegerile guvernamentale statate și locale, precum și alegerile pentru alegerea procurorilor.

Democrații sunt în avantaj potrivit ultimelor sondaje. Dar republicanii au 7 luni la dispoziție să recupereze

Ultimele sondaje sunt de-a dreptul „albastre”. Cel mai nou sondaj, realizat de Quantus Insights între 17 ș 18 martie 2026, arată că Partidul Democrat are 47% popularitate, iar Partidul Republican are 42%.

Ultima oară când republicanii au fost fruntași a fost în sondajul realizat de RMG Research, între 9 și 12 februarie 2026: Partidul Republican avea 47%, iar Partidul Democrat 45%.

De la revenirea președintelui Trump la Casa Albă, republicanii au suferit un declin vertiginos chiar și în sondajele comandate de ei, chiar din martie 2025.

Trump are cea mai scăzută rată de aprobare din anul 2000 încoace

Rata de aprobare a președintelui Trump este cea mai scăzută de la începutul secolului 21. Potrivit Newsweek, președintele a ajuns la 18% rată de aprobare de la începerea războiului cu Iran.

În Camera Senatului din Congresul SUA, 53 de senatori sunt republicani, 45 sunt democrați și 2 sunt independenți.

În Camera Reprezentanților, 217 sunt republicani, 1 este independent și 214 sunt democrați. Alte trei locuri sunt vancate.

În cazul republicanilor, pot pierde controlul asupra Camerei Reprezentanților la numai trei locuri diferență.

Fox News: „Trump încă își poate reveni spre deosebire de Joe cel Somnoros”

Însă, cursa încă nu este pierdută pentru Partidul Republican, scrie Fox News. Până la alegeri mai sunt 7 luni.

„Necunoscuta – cum a fost întotdeauna – este economia. Dar anul acesta, după bombardarea Iranului, schinbarea conducerii în Venezuela și ce ar putea urma în Cuba – acțiunile neortodoxe ale lui Trump pe politica externă ar putea fi decisive. Mulți oameni cred că politica externă nu contează în alegeri. Se înșală. Acțiunile externe ale unui președinte – în special, cele militare – au un impact enorm în percepția puterii președintelui. Retragerea haotică a trupelor din Afganistan i-au periclitat rata de aprobare a președintelui Joe Biden. NU s-a mai recuperat niciodată. În fața agitatorului Don, Biden a făcut campanie ca Joe cel Serios. Însă, ca urmare a rezultatului din Afganistan, unde 13 soldați americani au murit, mulți americani au fost de comun acord cu Trump: Joe era Somnoros ”, a scris Fox News.

După retragerea din Afganistan, a urmat invazia rusă a Ucrainei. Chiar dacă Congresul SUA a aprobat trimiterea a 164 de miliarde de dolari Kievului, forțele militare ucrainene nu doar că au suferit pierderi semnificativ de mari, dar n-au reușit să-și recupereze teritoriile anexate de ruși din regiunea Donbas.

164 de miliarde de dolari din banii contribuabililor americani au fost irosiți în vremea lui Biden, într-un război proxy dus împotriva Rusiei care nu va fi câștigat niciodată.

Vladimir Putin l-a transformat într-un război de UZURĂ, o capcană menită ca Occidentul să-și irosească resursele economice și militare.

Au urmat inflația de 9%, scumpirile la benzină și la burgeri. Au fost implementate politicile agresive woke în toate domeniile. Și au fost gafele care l-au forțat pe Biden să se retragă din cursă.

Prin lichidarea conducerii Iranului, Trump a șters cea mai mare pată de rușine din istoria SUA de la Vietnam încoace

În cazul lui Trump, forțele SUA l-au înlăturat pe dictatorul Nicolas Maduro de la putere în Venezuela, acuzat pentru trafic de droguri.Trump a aruncat zarurile după ce a lichidat toată conducerea de top a Iranului, o țară care pentru aproape o jumătate de secol, a făcut de rușine și a amenințat SUA.

Revoluția Islamică și Criza Ostaticilor din Iran, ambele petrecute în 1979, i-au ruinat președinția lui Jimmy Carter. Acesta n-a mai fost reales în 1980. Cazul Iran-Contras era cât pe ce să-l ruineze și pe Ronald Reagan. Iar acordul nuclear al lui Barack Obama cu Iran a fost privit ca un eșec al diplomației americane de către clasa politică conservatoare din SUA. În ultimul decenu, Iranul a continuat să fabrice rachete cu care poate lovi Europa.

60% dintre votanții americani au spus că Iranul reprezintă o amenințare reală la adresa Statelor Unite. În plus, dacă Trump reușește să răstoarne regimul comunist din Cuba, aflat la putere de aproape 70 de ani și care a stat ca un ghimpe în coasta Statelor Unite, ar putea rămâne în istorie ca președintele care a măturat ultimele rămășițe ale Războiului Rece.

Autorul recomandă: Creșterea decalajului economic din America pune în pericol speranțele lui Trump pentru alegerile de la jumătatea mandatului