Cercul restrâns al fostului premier maghiar Viktor Orban ar putea ajunge sub urmărire penală pentru că ar fi fraudat fonduri de miliarde de euro

Peter Magyar încearcă să convingă Bruxelles că Ungaria este pregătită să primească fonduri europene. Între timp, anturajul predecesorului său, Viktor Orban, riscă să se confrunte cu probleme cu legea pentru dispariția „banilor europeni”

Apropiații fostului premier maghiar ar putea ajunge sub urmărire penală pentru furtul a miliarde de euro din fondurile europene.

Aceștia s-ar fi implicat într-o presupusă schemă de fraudarea sistematică a contribuabililor europeni. În ultimii ani, Ungaria s-a ales cu fondurile europene „înghețate” din cauza schimbării legilor.

Acuzații de fraudare sistematică

Ferenc Pal Biro, președintele Autorității Maghiare de Integritate, a declarat pentru Politico că oficialii maghiari de rang înalt din fosta guvernare FIDESZ „ar trebui urmăriți penal”.

Echipa sa a identificat o serie de cazuri penale. Biro onsideră că autoritățile din Ungaria trebuie „să recupereze fondurile, deoarece multe au fost deja scoase în afara țării”.

Autoritatea Maghiară de Integritate a declarat că trei companii au primit contracte guvernamentale pentru furnizarea de bunuri și servicii, iar sumele facturate pentru contracte au fost „umflate artificial”.

Despre contractele guvernamentale supraevaluate

Biro susține că fostul guvern Orban a cheltuit 10 miliarde de euro cu cele trei firme în ultimii patru ani.

„Supraevaluarea, care, în opinia noastră, prezintă un risc de corupție, s-ar ridica la 3,5 miliarde de euro”, a spus Biró.

El a subliniat că licitațiile de achiziții publice au fost „manipulate”, dar nu s-a grăbit să formuleze acuzații directe la adresa fostului premier sau a membrilor din cercul său restrâns.

Despre Autoritatea Maghiară de Integritate

Autoritatea Maghiară de Integritate, un organism de control independent care a fost înființată în 2022, monitorizează cheltuirea și protejarea fondurilor europene.

Entitatea are un rol în destructurarea rețelelor de influență și favoritism ce au luat amploare în cei 16 ani de guvernare Orban. Astfel de rețele s-au extins în construcții, presă și în energie. Noua administrație Peter Magyar ar urma să abordeze cât de curând acuzațiile de corupție și intimidare.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat pentru Politico că există „toleranță zero față de frauda împotriva bugetului UE”.

Peter Magyar încearcă să deblocheze fondurile UE

În urma întâlnirii din mai, Peter Magyar și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convnit să „deblocheze” până la 16,4 miliarde de euro din fondurile reținute de Bruxelles după ce fostul guvern de la Budapesta și-a încălcat obligațiile în confirmitate cu legislația europeană.

Totuși, guvernul lui Maygar are de prezentat un plan pentru realizarea reformelor esențiale și să aloce bani în această vară.

Sursa Foto: Hepta/Mediafax Foto/Profimedia

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