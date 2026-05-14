Prima pagină » Știri externe » Peter Magyar pune capăt stării de urgență pe care Viktor Orban a impus-o acum 6 ani. Ce schimbări aduce

Peter Magyar pune capăt stării de urgență pe care Viktor Orban a impus-o acum 6 ani. Ce schimbări aduce

Peter Magyar pune capăt stării de urgență pe care Viktor Orban a impus-o acum 6 ani. Ce schimbări aduce
Galerie Foto 7
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Peter Magyar, noul prim-ministru ungar, a anunțat pe 14 mai, că starea de urgență pe timp de război s-a încheiat în Ungaria, la patru ani după ce a fost impusă de către fostul premier Viktor Orban după invazia rusă a Ucrainei. 

Tânărul premier a anunțat pe pagina sa de socializare X și că va înceta starea de urgență introdusă de guvernul fostului premier în urmă cu șase ani, la momentul izbucnirii pandemiei de coronavirus.

„Începând de astăzi, după patru ani, starea de urgență din timpul războiului din Ungaria se încheie și, odată cu aceasta, punem capăt și stării de urgență prin decret, introdusă de guvernul Orbán acum șase ani.Revenim la normalitate.”

Ce puteri sporite avea Viktor Orban, în calitate de premier?

Fostul premier avea puteri nelimitate după ce parlamentul ungar, atunci dominat de FIDESZ, a votat în favoarea dreptului acordat premierului de a adopta legi care pot ocoli puterea legislativă.

În 2020, Orban putea chiar să emită ordonanțe de urgență pe mai multe domenii: sănătate, economie, educație și justiție.Orban putea să conducă de unul singur prin ordonanțe de urgență și să abroge legi în vigoare. În timpul pandemiei, pedepsele cu închisoarea au fost mărite pentru cetățenii care „nu respectau carantina”.

Starea de urgență urma să expire la finalul lunii mai 2022, dar a fost prelungită, fiind folosit războiul din Ucraina ca pretext.

170 de decrete guvernamentale au fost adoptate din 2022 până în 2026 sub stare de urgență declarată, ca răspuns la „dezastrul umanitar și conflictul” din statul învecinat, Ucraina.

Orban a mai recurs la instaurarea stării de urgență în trecut, pentru a combate criza migrației în Europa.

Ungaria se reorientează către Vest

De la preluarea mandatului de premier, Ungaria pășește în  direcția Bruxelles-ului și se îndepărtează de Kremlin.

Noul guvern ungar l-a chemat pe ambasadorul Rusiei după atacul masiv cu drone la granița cu Ucraina din noaptea trecută.

Evgeni Stanislavov, ambasadorul rus, este așteptat să vorbească cu ministra de Externe a Ungariei, Anita Orban, despre atacurile cu drone în Transcarpatia, regiune ucraineană populată de minorități maghiare.

Sursă foto: Mediafax

„Guvernul Ungariei condamnă dur atacurile ruse din Transcarpatia”, a spus Magyar pe durata conferinței de presă de miercuri, potrivit Euronews.

Peter Magyar a pus drepturile comunităților maghiare înainte drept condiție pentru negocierile privind aderarea Ucraine la UE.

Sursa Foto: Mediafax Foto

Autorul recomandă: Peter Magyar cere drepturi sporite pentru ungurii din Ucraina înainte de discuțiile pentru aderarea țării la UE

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Donald Trump ezită să spună care au fost concluziile întâlnirii cu președintele chinez Xi Jinping. Ce se știe până acum
21:48
Donald Trump ezită să spună care au fost concluziile întâlnirii cu președintele chinez Xi Jinping. Ce se știe până acum
DEZVĂLUIRI Obama îl contrazice pe Donald Trump. Cum a reușit fostul președinte SUA să obțină 97% din uraniul îmbogățit al Iranului fără să tragă un foc de armă
20:58
Obama îl contrazice pe Donald Trump. Cum a reușit fostul președinte SUA să obțină 97% din uraniul îmbogățit al Iranului fără să tragă un foc de armă
MILITAR Breșe de securitate în apărarea NATO. Ucrainenii au arătat punctele slabe ale Europei în cadrul unor exerciții militare din Suedia
20:58
Breșe de securitate în apărarea NATO. Ucrainenii au arătat punctele slabe ale Europei în cadrul unor exerciții militare din Suedia
CONTROVERSĂ Iranul a permis navelor chineze să treacă prin Strâmtoarea Ormuz după o înțelegere cu Beijingul. Gestul vine pe fondul vizitei lui Trump în China
20:08
Iranul a permis navelor chineze să treacă prin Strâmtoarea Ormuz după o înțelegere cu Beijingul. Gestul vine pe fondul vizitei lui Trump în China
PACE ÎN IRAN Trump: „Lui Xi i-ar plăcea să fie redeschisă Strâmtoarea Ormuz”
19:42
Trump: „Lui Xi i-ar plăcea să fie redeschisă Strâmtoarea Ormuz”
MILITAR Secretarul de Stat al SUA afirmă că Rusia pierde de cinci ori mai mulți soldați decât Ucraina. Ce spune Rubio despre armata ucraineană
18:42
Secretarul de Stat al SUA afirmă că Rusia pierde de cinci ori mai mulți soldați decât Ucraina. Ce spune Rubio despre armata ucraineană
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Cancan.ro
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Ilie Bolojan vs. Marcel Ciolacu - Administrația Prezidențială clarifică cine a propus reformularea cheie pentru miliardele din apărare
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Cancan.ro
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Ce se întâmplă doctore
Focar de norovirus pe o navă de croazieră din Caraibe: peste 100 de persoane infectate. Cum diferă de Covid-19 și Hantavirus
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Descopera.ro
Cine a fost primul matematician din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Un dinozaur gigant ar putea schimba tot ce știm despre titanii din Jurasic
POLITICĂ Traian Băsescu despre cumpăna politică PNL. Cătălin Predoiu, ”un PSD-ist fără carnet”. Dan Motreanu, „liberal 100%”
22:59
Traian Băsescu despre cumpăna politică PNL. Cătălin Predoiu, ”un PSD-ist fără carnet”. Dan Motreanu, „liberal 100%”
CONTROVERSĂ Declarații halucinante ale ministrului Apărării: Nu știu cum îi cheamă pe cei care au negociat programul SAFE
22:10
Declarații halucinante ale ministrului Apărării: Nu știu cum îi cheamă pe cei care au negociat programul SAFE
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 15 mai, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 15 mai, de la ora 20.00
VIDEO Georgescu laudă PSD și pe George Simion pentru moțiunea de cenzură: „Felicitări, a fost un prim pas spre reconciliere națională”
21:29
Georgescu laudă PSD și pe George Simion pentru moțiunea de cenzură: „Felicitări, a fost un prim pas spre reconciliere națională”
EMISIUNI Călin Georgescu: „Până la sfârșitul anului se va semna pacea în Ucraina”
21:25
Călin Georgescu: „Până la sfârșitul anului se va semna pacea în Ucraina”
EMISIUNI Călin Georgescu explică ce înseamnă patriotismul economic și suveranitatea economică: „Da, naționalizare” /„Intră totul în proprietatea poporului”
20:49
Călin Georgescu explică ce înseamnă patriotismul economic și suveranitatea economică: „Da, naționalizare” /„Intră totul în proprietatea poporului”

Cele mai noi

Trimite acest link pe