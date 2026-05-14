Peter Magyar pune capăt stării de urgență pe care Viktor Orban a impus-o acum 6 ani. Ce schimbări aduce

Peter Magyar, noul prim-ministru ungar, a anunțat pe 14 mai, că starea de urgență pe timp de război s-a încheiat în Ungaria, la patru ani după ce a fost impusă de către fostul premier Viktor Orban după invazia rusă a Ucrainei.

Tânărul premier a anunțat pe pagina sa de socializare X și că va înceta starea de urgență introdusă de guvernul fostului premier în urmă cu șase ani, la momentul izbucnirii pandemiei de coronavirus.

„Începând de astăzi, după patru ani, starea de urgență din timpul războiului din Ungaria se încheie și, odată cu aceasta, punem capăt și stării de urgență prin decret, introdusă de guvernul Orbán acum șase ani.Revenim la normalitate.”

Ce puteri sporite avea Viktor Orban, în calitate de premier?

Fostul premier avea puteri nelimitate după ce parlamentul ungar, atunci dominat de FIDESZ, a votat în favoarea dreptului acordat premierului de a adopta legi care pot ocoli puterea legislativă.

În 2020, Orban putea chiar să emită ordonanțe de urgență pe mai multe domenii: sănătate, economie, educație și justiție.Orban putea să conducă de unul singur prin ordonanțe de urgență și să abroge legi în vigoare. În timpul pandemiei, pedepsele cu închisoarea au fost mărite pentru cetățenii care „nu respectau carantina”.

Starea de urgență urma să expire la finalul lunii mai 2022, dar a fost prelungită, fiind folosit războiul din Ucraina ca pretext.

170 de decrete guvernamentale au fost adoptate din 2022 până în 2026 sub stare de urgență declarată, ca răspuns la „dezastrul umanitar și conflictul” din statul învecinat, Ucraina.

Orban a mai recurs la instaurarea stării de urgență în trecut, pentru a combate criza migrației în Europa.

Ungaria se reorientează către Vest

De la preluarea mandatului de premier, Ungaria pășește în direcția Bruxelles-ului și se îndepărtează de Kremlin.

Noul guvern ungar l-a chemat pe ambasadorul Rusiei după atacul masiv cu drone la granița cu Ucraina din noaptea trecută.

Evgeni Stanislavov, ambasadorul rus, este așteptat să vorbească cu ministra de Externe a Ungariei, Anita Orban, despre atacurile cu drone în Transcarpatia, regiune ucraineană populată de minorități maghiare.

„Guvernul Ungariei condamnă dur atacurile ruse din Transcarpatia”, a spus Magyar pe durata conferinței de presă de miercuri, potrivit Euronews.

Peter Magyar a pus drepturile comunităților maghiare înainte drept condiție pentru negocierile privind aderarea Ucraine la UE.

