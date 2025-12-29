Puțini știu că Viktor Orban a fost jucător de fotbal în tinerețe. Prim-ministrul a apărut duminică cu un nou videoclip în care a vorbit despre trecutul său fotbalistic.El a dezvăluit pe ce post a jucat.

Viktor Orban a spus că a început ca atacant central, ca un „atacant central clasic”. Pe măsură ce a crescut, a evoluat mai mult: a devenit mijlocaș, apoi jucător de nivel superior și, în final, pasator

Întrebat dacă a primit vreodată un cartonaș roșu, prim-ministrul a răspuns:

„Nu cred că am primit vreodată un cartonaș roșu în viața mea. Cel mult, am primit unul doar într-un meci caritabil, ca o glumă sau ceva de genul acesta”, a adăugat el.

Biografia lui Viktor Orban: Începutul carierei politice

Viktor Orban, care candidează pentru un nou mandat de prim-ministrul Ungariei în alegerile parlamentare din aprilie 2026, s-a născut pe 31 mai 1963, în Szekesfehervar. După ce a încheiat liceul în 1981 și stagiul militar, a fost arestat de mai multe ori pentru indisciplină și altercații în tinerețea sa zbuciumată. Orban se pregătise pe durata serviciului militar pentru o „invazie sovietică” a Poloniei (în maniera suprimării „Primăverii de la Praga” în 1968) după declararea legii marțiale din decembrie 1981, operațiune la care ar fi participat și Ungaria.

Viktor Orban, deși era descris într-un raport ca fiind „loial sistemului comunist”, el nu se considera un „susținător” al regimului. El a studiat dreptul din 1983 la Universitatea Eotvos Lorand din Budapesta și a devenit șef de comitet executiv al unui colegiu de 60 de studenți în 1984. A efectuat vizite în Polonia și scris o lucrare de master pe Mișcarea „Solidaritatea”.

Viitorul premier urma studii finanțate de Soroș în timpul prăbușirii regimului comunist din Ungaria

În 1989, în anul căderii regimului comunist în Ungaria, Orban a urmat studii de cercetare la Colegiul Pembroke de la Oxford, finanțat de o fundație condusă chiar de viitorul său dușman, George Soroș. Pe 16 iunie 1989, Orban a ținut un discurs în Piața Eroilor din Budapesta despre Imre Nagy și martirii Revoluției Ungare din 1956. El a cerut atunci retragerea trupelor sovietice și organizarea alegerilor libere, anunțând crearea partidului Fidesz în octombrie 1989.

În 1990, Orban a renunțat la Oxford și s-a întors în țară pentru a-și începe cariera politică. În 1993, a devenit primul lider al partidului Fidesz. La început era liberal, dar ulterior s-a reorientat către conservatorism. La primele alegeri parlamentare din 1994, partidul său abia obținuse 5%.

Al doilea cel mai tânăr premier din istoria Ungariei după András Hegedüs

La 35 de ani, a devenit premier în 1998 pentru prima oară, când a alcătuit o coaliție din Forumul Democratic Ungar și Partidul Micilor Fermieri Independenți. Însă guvernarea sa a fost afectată de scandalul de corupție în care erau implicați doi secretari de stat într-un caz de mită cu fabricantul militar american Lockheed Martin Corporation. Premierul s-a concentrat pe tăierea taxelor și a contribuțiilor sociale, reducând inflația și șomajul.

În 1999, Ungaria a aderat la NATO alături de Cehia și Polonia, în contextul implicării alianței în războiul din Iugoslavia și criza din Kosovo. Premierul a decis să modernizeze armata ungară. Guvernul Orban a atras atenția internațională după ce a fost adoptată o lege pentru gestionarea problemelor, acordarea de ajutoare medicale și asigurarea școlarizării a trei milioane de etnici maghiar din țările învecinate: România, Slovacia, Serbia și Muntenegru, Croația, Slovenia și Ucraina.

El a revenit la conducerea Ungariei în 2010. De atunci, el conduce Ungaria de patru mandate consecutive. În aprilie 2026, Orban le cere voturile pentru al cincilea mandat consecutiv, jucând cartea euroscepticismului la nivel radical după ce a acuzat Comisia Europeană de la Bruxelles că intenționează să bage Uniunea Europeană într-un război cu Federația Rusă.

Sursa Foto: Facebook/AFP/The Guardian

Autorul recomandă: Caramitru deja știe ce va fi în 2026: Viktor Orban pierde alegerile, republicanii pierd în SUA. Putin va fi înlăturat de la conducerea Rusiei