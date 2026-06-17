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China a dezvoltat o micro-dronă de mărimea unui țânțar pentru misiuni de recunoaștere militară

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Un laborator de robotică al Universității Naționale de Tehnologie a Apărării (NUDT) din provincia Hunan a realizat o micro-dronă de dimensiunea unui țânțar, gândită pentru operațiuni militare de recunoaștere și colectare de informații.

Proiectul a fost prezentat într-un material difuzat de CCTV 7, canalul militar de televiziune din China, care a arătat mai multe sisteme robotice, inclusiv drone aproape invizibile cu ochiul liber. Informațiile au fost relatate de South China Morning Post.

Cum arată micro-drona

Dispozitivul cântărește mai puțin de 0,3 grame și imită zborul insectelor, aripile sale bat de până la 500 de ori pe secundă. Poate transporta senzori miniaturali pentru recunoaștere și supraveghere.

Micro-drona poate fi controlată de pe telefonul mobil prin Bluetooth. 

În teorie, astfel de dispozitive ar putea fi folosite pentru colectarea secretă de informații în orașe și în interiorul clădirilor, locuri unde dronele convenționale nu pot opera. Sunt aproape invizibile cu ochiul liber și greu de detectat.

Dezavantajele sunt, de asemenea, evidente: durata de viață extrem de scurtă a bateriei din cauza dimensiunilor reduse, 1-3 minute, și a sensibilității ridicate la vânt.

Funcțiile sale ar putea fi:

  • supraveghere care ocolește fiecare detector de metale și fiecare cameră
  • o „molie” care urmărește încăperile
  • recunoaștere pe câmpul de luptă

Exemple similare la nivel global

China nu este singurul actor din acest domeniu. Printre cele mai cunoscute sisteme se află Black Hornet 4, dezvoltat de Teledyne FLIR Defence, utilizat de armate din mai multe țări pentru recunoaștere la distanță mică.

De asemenea, cercetătorii de la Universitatea Harvard au dezvoltat „RoboBee”, un micro-robot inspirat de insecte, capabil de manevre complexe, inclusiv tranziții între medii diferite în anumite versiuni experimentale.

China a dezvoltat o micro-dronă de mărimea unui țânțar pentru misiuni de recunoaștere militară

Micro-robotica este explorată și în zona civilă. Printre aplicațiile studiate se află administrarea țintită a medicamentelor, intervenții minim invazive, diagnostic medical și imagistică.

În același timp, astfel de tehnologii sunt analizate și pentru monitorizarea mediului sau cercetare agricolă.

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