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Cum vor fi acoperite „golurile“ militare lăsate de SUA în Europa. Șeful NATO: „Imaginea de ansamblu arată bine. SUA nu se îndepărtează de aliați“

Melania Agiu
Sursă foto: Mediafax
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Aliații și-au mărit contribuțiile și vor acoperi golurile lăsate de SUA în cadrul forțelor NATO de intervenție în situații de criză, a anunțat, miercuri, secretarul general al NATO, Mark Rutte, relatează Reuters.

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Luna trecută, Statele Unite au anunțat aliații că au decis să reducă volumul capacităților militare alocate alianței transatlantice în caz de criză, ceea ce a ridicat întrebări urgente în rândul oficialilor europeni.

SUA nu au dezvăluit public detalii privind aceste reduceri, dar acestea vizează o gamă largă de echipamente, de la avioane de realimentare la avioane de vânătoare, drone și nave.

The New York Times relata săptămâna trecută că Statele Unite plănuiesc să reducă semnificativ numărul de avioane de vânătoare și nave de război pe care le-au pus la dispoziția NATO pentru apărarea Europei în caz de criză

Reducerile planificate includ:

— reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100;

— reducerea numărului de avioane de recunoaștere maritimă de la 26 la 15;
— retragerea completă a tuturor celor 8 avioane-tanc (de realimnentare) care erau anterior disponibile pentru Europa;

— eliminarea accesului la un submarin echipat cu lansatoare de rachete și la un portavion, precum și la mai multe nave militare și a zeci de avioane care asigurau sprijinul portavionului.

— Ziarul a precizat că una dintre cele două grupări de bombardiere ale SUA destinate apărării Europei urmează, de asemenea, să fie redistribuită.

Acțiunea SUA a stârnit temeri că ar putea lăsa Europa vulnerabilă în fața unei Rusii agresive.

Generalul Forțelor Aeriene ale SUA, Alexus Grynkewich, comandantul suprem al NATO și șeful forțelor americane din Europa, a declarat luna aceasta că Washingtonul se așteaptă ca aliații europeni și Canada să mărească rapid numărul de aeronave și nave pe care le alocă planurilor de apărare ale alianței.

„Există… domenii care necesită mai multă muncă, dar imaginea de ansamblu arată bine”, a declarat Rutte reporterilor la sediul NATO din Bruxelles, miercuri, înaintea unei reuniuni a miniștrilor apărării din cadrul alianței.

Acesta a mai subliniat că Statele Unite nu se retrag din Europa prin anunțarea reducerii efectivelor pe care le pun la dispoziția alianței.

„În unele cazuri, acest lucru a fost prezentat ca o problemă – ca o îndepărtare a SUA de aliații săi. Dar aceasta nu este realitatea”, a declarat Rutte

Mai mulți diplomați europeni au subliniat că Europa ar putea interveni pentru a compensa capacitățile pe care SUA le reduc, dacă i se acordă suficient timp pentru a acoperi aceste lacune.

„În trecut, acest sistem se baza excesiv pe Statele Unite. Acum, SUA și-au ajustat contribuțiile promise, iar alți aliați au preluat inițiativa pentru a contribui mai mult”, a declarat Rutte.

Șeful NATO a afirmat că Statele Unite „au clarificat faptul că forța de descurajare nucleară americană este solidă”.

„Și că este esențial ca Europa și Canada să facă mai mult pe frontul convențional, înțelegând că Statele Unite au obligații la nivel global de care trebuie să țină seama”, a adăugat el.

Alianța NATO se află sub o presiune fără precedent, unele țări europene fiind îngrijorate că Washingtonul ar putea pune în aplicare amenințările repetate ale președintelui american Donald Trump de a se retrage din alianță.

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