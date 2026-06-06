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Cine este Bill Pulte, omul lui Trump ajuns la conducerea spionajului SUA. Liderul de la Casa Albă cere concedieri masive în serviciile de informații

Ionuț Stan
Cine este Bill Pulte, omul lui Trump ajuns la conducerea spionajului SUA. Liderul de la Casa Albă cere concedieri masive în serviciile de informații
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Bill Pulte - Foto: Facebook
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Președintele Donald Trump vrea restructurări masive în comunitatea de informații a SUA și îl împinge pe noul director interimar Bill Pulte, cunoscut sub porecla de „micul Trump” să înceapă concedieri în masă. Această nouă numire controversată vine în contextul acuzațiilor tot mai frecvente de politizare a serviciilor secrete americane cu oameni fără experiență, dar care fac parte din anturajul liderului de la Casa Albă.

Președintele Donald Trump a declarat că se așteaptă ca Bill Pulte, noul director interimar al serviciilor de informații naționale ale Statelor Unite, să demareze un amplu proces de restructurare care ar putea include concedierea unui număr important de angajați din comunitatea americană de informații, scrie The New York Times.

Bill Pulte - Foto: Facebook

Bill Pulte – Foto: Facebook

Într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal, liderul de la Casa Albă a explicat că statutul temporar al lui Pulte îi oferă mai multă libertate de acțiune și îl face mai puțin vulnerabil la presiunile politice sau birocratice.

„Aş vrea să-l văd mai mic. Cred că sunt mulţi oameni acolo care nu ar trebui să fie acolo”, a declarat președintele Donald Trump despre Biroul Directorului Serviciilor de Informaţii Naţionale (ODNI), instituția care coordonează activitatea a 18 agenții și structuri de informații din SUA.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că în cadrul instituției există încă numeroși funcționari rămași din administrațiile Biden și Obama și că dorește reducerea dimensiunii aparatului administrativ.

Întrebat dacă îi cere explicit lui Pulte să concedieze personal, Trump a răspuns că dorește ca acesta să „înceapă procesul”, urmând ca viitorul director permanent să continue reorganizarea.

Numire controversată la conducerea serviciilor de informații

Anunțul privind numirea lui Bill Pulte a surprins inclusiv o parte dintre aliații politici ai președintelui. Actualul șef al Agenției Federale pentru Finanțarea Locuințelor nu are experiență în domeniul informațiilor sau al securității naționale, iar desemnarea sa a stârnit scepticism chiar și în rândul unor congresmeni republicani.

Totuși, Donald Trump consideră că tocmai caracterul interimar al mandatului îi oferă lui Pulte posibilitatea de a lua măsuri rapide.

„Eşti mai puţin constrâns. Îţi oferă, într-un fel, mai multă putere, ştii, pentru o perioadă de timp oarecum limitată”, a spus Trump.

Sursa video – X/@sentdefender

Președintele a explicat că speră ca noul director interimar să implementeze schimbări importante înainte ca Senatul să confirme un șef permanent al comunității de informații.

„Sincer, ar putea fi bine pentru el să facă nişte schimbări înainte să vină alţii”, a declarat Trump.

Democrații și mai mulți republicani și-au exprimat însă îngrijorarea că noua conducere ar putea transforma instituția într-un instrument politic.

„Nu avem nevoie de un DNI transformat în armă”, a declarat John Thune, liderul majorității republicane din Senat.

Presiuni pentru declasificarea unor documente sensibile

Pe lângă restructurarea agenției, Donald Trump a anunțat că dorește ca Bill Pulte să analizeze și posibilitatea declasificării unor documente sensibile, inclusiv materiale referitoare la alegerile prezidențiale din 2020.

„Aş spune totul – ar trebui să analizeze totul şi să ia o decizie”, a afirmat Trump.

Subiectul este unul sensibil, deoarece liderul de la Casa Albă continuă să susțină, fără dovezi, că alegerile din 2020 au fost influențate în favoarea lui Joe Biden, deși instanțele și autoritățile electorale americane nu au identificat dovezi care să susțină aceste acuzații.

În vârstă de 38 de ani, Bill Pulte și-a construit reputația în administrația Trump printr-o abordare combativă și prin susținerea publică a mai multor investigații și acțiuni împotriva unor adversari politici ai președintelui. Poreclit de unii oficiali „Micul Trump”, acesta și-a câștigat influența prin accesul direct la liderul de la Casa Albă și prin susținerea agresivă a unor inițiative controversate, inclusiv împotriva fostului președinte al Rezervei Federale, Jerome Powell.

Numirea sa la conducerea serviciilor de informații naționale vine după retragerea lui Tulsi Gabbard din funcție și deschide o nouă etapă într-un proces amplu de reorganizare a aparatului de informații american, urmărit cu atenție atât la Washington, cât și de partenerii internaționali ai Statelor Unite.

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