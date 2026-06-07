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Coreea de Nord transmite un mesaj dur înaintea vizitei lui Xi. Sora lui Kim Jong-un: „Programul nuclear nu este negociabil. Nu tolerăm nicio ameninţare”

Ionuț Stan
Coreea de Nord transmite un mesaj dur înaintea vizitei lui Xi. Sora lui Kim Jong-un: „Programul nuclear nu este negociabil. Nu tolerăm nicio ameninţare”
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Kim Yo Jong - Foto: Facebook
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Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a declarat că statutul nuclear al Coreei de Nord este „absolut nenegociabil”, cu doar o zi înaintea vizitei președintelui chinez Xi Jinping la Phenian. 

Coreea de Nord a transmis unul dintre cele mai ferme mesaje din ultimii ani privind programul său nuclear, reafirmând că nu intenționează să renunțe la armele atomice în pofida presiunilor internaționale și a sancțiunilor economice, scrie France 24.

Kim Yo Jong, una dintre cele mai influente figuri ale regimului de la Phenian și sora liderului Kim Jong-un, a declarat că statutul nuclear al țării reprezintă un element fundamental al securității naționale și nu poate face obiectul unor negocieri.

„Statutul nostru de putere nucleară este absolut nenegociabil. Nu vom tolera nicio ameninţare”, a declarat Kim Yo Jong.

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Phenianul își consolidează poziția înaintea vizitei lui Xi Jinping

Mesajul transmis de oficialul nord-coreean vine cu doar o zi înaintea sosirii în Coreea de Nord a președintelui chinez Xi Jinping, liderul principalului aliat politic și economic al regimului de la Phenian.

Deși ocupă oficial funcția de director al Departamentului pentru Afaceri Generale din cadrul Partidului Muncitorilor din Coreea, Kim Yo Jong este considerată una dintre cele mai influente persoane din cercul apropiat al lui Kim Jong-un, având un rol important în comunicarea strategică și politica externă a țării.

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Poziția exprimată de aceasta confirmă linia adoptată de regimul nord-coreean în ultimii ani. În 2023, Coreea de Nord a introdus în Constituție caracterul ireversibil al statutului său de putere nucleară, transformând dezvoltarea arsenalului atomic într-un obiectiv permanent al statului.

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Statele Unite, Coreea de Sud și majoritatea statelor occidentale continuă să susțină că denuclearizarea completă a Coreei de Nord reprezintă condiția esențială pentru ridicarea sancțiunilor internaționale impuse regimului. Phenianul respinge însă această abordare și susține că armele nucleare reprezintă cea mai importantă garanție împotriva unei eventuale intervenții externe sau a unei încercări de schimbare a regimului.

Potrivit estimărilor experților internaționali, Coreea de Nord dispune în prezent de câteva zeci de ogive nucleare și continuă să dezvolte programe de rachete balistice capabile să transporte focoase nucleare pe distanțe lungi.

Vizita lui Xi Jinping este urmărită cu atenție de marile puteri, în condițiile în care Beijingul rămâne principalul partener economic al Coreei de Nord și unul dintre puținele state care mențin relații apropiate cu regimul lui Kim Jong-un. Deși China a susținut în trecut sancțiunile ONU împotriva Phenianului și principiul denuclearizării Peninsulei Coreene, poziția Beijingului s-a nuanțat în ultimii ani, pe fondul tensiunilor geopolitice crescânde dintre China și Statele Unite.

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